Erling Haaland tarih yazmaya devam ediyor!
UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta karşılaşmasında Genk'e konuk olan Salzburg, deplasmandan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. 19 yaşındaki Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste beş maçta gol atan en genç futbolcu oldu.
Salzburg'un 19 yaşındaki yıldızı Erling Haaland, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 8 gol atarken, Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste beş maçta gol atan en genç futbolcu oldu.
Salzburg forması giyen Patson Daka, Şampiyonlar Ligi'nde gol atan ilk Zambiyalı futbolcu oldu.
Bu sonuçla birlikte Salzburg, puanını 7'ye yükseltti ve gruptan çıkma iddiasını son maça taşıdı. Genk ise 1 puanla sonuncu sırada yer alıyor.
- 28.11.2019
-
Abdullah Avcı: 3 puan alacağımıza inanıyorum
Toplam 1
Yorum
by V Lafa değil, işe bakılır hoca efendi! Takımın oyununu izlemek işkenceye dönüştü.. Avrupa kupalarından elendik. Ne anlatıyorsun?!
-
Garry vites!
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Gol atamama makinesi Gary vites.
-
Fener gibi oynarsan onlar Khimki!
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Doymuş basketbolcular artık aldıkları paraya bakıyorlar , ruhlarını kaybetmişer kısaca bu sene başarı hayal.
Erling Haaland tarih yazmaya devam ediyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.