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28 Kasım 2019, Perşembe
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tarih yazmaya devam ediyor!

Erling Haaland tarih yazmaya devam ediyor!

Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta karşılaşmasında Genk'e konuk olan Salzburg, deplasmandan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. 19 yaşındaki , Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste beş maçta gol atan en genç futbolcu oldu.

Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında ekibi Salzburg, deplasmanda takımı Genk'i 4-1 yendi. Salzburg'un golleri 43. dakikada , 45. dakikada Takumi Minamino, 69. dakikada Hee-Chan Hwang ve 87. dakikada 'ın golleriyle geldi. Genk'in tek golü ise 85. dakikada Nbwana Samatta'nın ayağından geldi.

Salzburg'un 19 yaşındaki yıldızı Erling Haaland, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 8 gol atarken, Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste beş maçta gol atan en genç futbolcu oldu.

Salzburg forması giyen Patson Daka, Şampiyonlar Ligi'nde gol atan ilk Zambiyalı futbolcu oldu.

Bu sonuçla birlikte Salzburg, puanını 7'ye yükseltti ve gruptan çıkma iddiasını son maça taşıdı. Genk ise 1 puanla sonuncu sırada yer alıyor.



  1. 28.11.2019
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