PSG'de iki isim Galatasaray maçında oynamayabilir

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansı kalmayan temsilcimiz Galatasaray, son maçını grubu lider bitirmeyi garantileyen Paris Saint-Germain'e karşı oynayacak.

Bu karşılaşma öncesi Le Parisien'da yer alan habere göre PSG'de, Montpellier maçında sakatlanan Gueye ve Kimpembe, sarı-kırmızılı takıma karşı oynanacak mücadelede forma giyemeyebilir.

CAVANI DÖNÜYOR

İki oyuncusunu, gruptan çıkmayı garantiledikleri için riske atmak istemeyen teknik direktör Thomas Tuchel'in orta sahada Marquinhos ile Paredes ikilisine görev vereceği ifade edildi. Öte yandan Fransız ekibi, Uruguaylı golcüsü Edinson Cavani'den Galatasaray maçında faydalanabilecek fakat oyuncunun ilk 11'de başlaması beklenmiyor.

800 BİLET SATILDI

Bu arada L'Equipe de maçı Paris'te izlemeye gelecek Galatasaray taraftarıyla ilgili bir haber yayınladı. Sarı-kırmızılıların bu maça ilgi göstermediği ifade edilirken, misafir takım için ayrılan 2000 biletin yalnızca 800'ünün satıldığı kaydedildi.

Geçtiğimiz günlerde PSG'nin Türk taraftarlarla bilet satışında zorluk çıkardığı ortaya çıkmıştı. Fransız basınına konuşan iki Türk asıllı Galatasaray taraftarı, kulübün bu tutumundan dolayı rahatsız olduklarını dile getirmişlerdi. PSG ise olayı yalanlamıştı.