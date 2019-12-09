PSG'de iki isim Galatasaray maçında oynamayabilir
Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki son maçını sahasında temsilcimiz Galatasaray'a karşı oynayacak olan Paris Saint-Germain'de iki ismin oynamasının şüpheli olduğu bildirildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansı kalmayan temsilcimiz Galatasaray, son maçını grubu lider bitirmeyi garantileyen Paris Saint-Germain'e karşı oynayacak.
Bu karşılaşma öncesi Le Parisien'da yer alan habere göre PSG'de, Montpellier maçında sakatlanan Gueye ve Kimpembe, sarı-kırmızılı takıma karşı oynanacak mücadelede forma giyemeyebilir.
CAVANI DÖNÜYOR
İki oyuncusunu, gruptan çıkmayı garantiledikleri için riske atmak istemeyen teknik direktör Thomas Tuchel'in orta sahada Marquinhos ile Paredes ikilisine görev vereceği ifade edildi. Öte yandan Fransız ekibi, Uruguaylı golcüsü Edinson Cavani'den Galatasaray maçında faydalanabilecek fakat oyuncunun ilk 11'de başlaması beklenmiyor.
800 BİLET SATILDI
Bu arada L'Equipe de maçı Paris'te izlemeye gelecek Galatasaray taraftarıyla ilgili bir haber yayınladı. Sarı-kırmızılıların bu maça ilgi göstermediği ifade edilirken, misafir takım için ayrılan 2000 biletin yalnızca 800'ünün satıldığı kaydedildi.
Geçtiğimiz günlerde PSG'nin Türk taraftarlarla bilet satışında zorluk çıkardığı ortaya çıkmıştı. Fransız basınına konuşan iki Türk asıllı Galatasaray taraftarı, kulübün bu tutumundan dolayı rahatsız olduklarını dile getirmişlerdi. PSG ise olayı yalanlamıştı.
- 09.12.2019
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Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
PSG'de iki isim Galatasaray maçında oynamayabilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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