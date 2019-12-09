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09 Aralık 2019, Pazartesi
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'de iki isim maçında oynamayabilir

PSG'de iki isim Galatasaray maçında oynamayabilir

'nde gruptaki son maçını sahasında temsilcimiz 'a karşı oynayacak olan Saint-Germain'de iki ismin oynamasının şüpheli olduğu bildirildi.  (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'nde gruptan çıkma şansı kalmayan temsilcimiz , son maçını grubu lider bitirmeyi garantileyen Saint-Germain'e karşı oynayacak.

Bu karşılaşma öncesi Le Parisien'da yer alan habere göre 'de, Montpellier maçında sakatlanan Gueye ve Kimpembe, sarı-kırmızılı takıma karşı oynanacak mücadelede forma giyemeyebilir.

CAVANI DÖNÜYOR

İki oyuncusunu, gruptan çıkmayı garantiledikleri için riske atmak istemeyen teknik direktör 'in orta sahada Marquinhos ile Paredes ikilisine görev vereceği ifade edildi. Öte yandan Fransız ekibi, Uruguaylı golcüsü 'den Galatasaray maçında faydalanabilecek fakat oyuncunun ilk 11'de başlaması beklenmiyor.

800 BİLET SATILDI

Bu arada L'Equipe de maçı Paris'te izlemeye gelecek Galatasaray taraftarıyla ilgili bir haber yayınladı. Sarı-kırmızılıların bu maça ilgi göstermediği ifade edilirken, misafir takım için ayrılan 2000 biletin yalnızca 800'ünün satıldığı kaydedildi.

Geçtiğimiz günlerde PSG'nin Türk taraftarlarla bilet satışında zorluk çıkardığı ortaya çıkmıştı. Fransız basınına konuşan iki Türk asıllı Galatasaray taraftarı, kulübün bu tutumundan dolayı rahatsız olduklarını dile getirmişlerdi. PSG ise olayı yalanlamıştı.

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  1. 09.12.2019
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