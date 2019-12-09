Terim onayı verdi! İşte Cimbom'un yeni golcüsü - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Aralık 2019, Pazartesi
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Terim onayı verdi! İşte Cimbom'un yeni golcüsü

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Alanyaspor maçında Radamel Falcao'nun dönüşüyle büyük bir mutluluk yaşayan Galatasaray'da Florin Andone'nin yerine gelecek isim için çalışmalar başladı. Abdurrahim Albayrak, 23 yaşındaki forvet için bu hafta masaya oturacak. Terim'in de onay verdiği Sekidika'nın düşük maliyeti en büyük artısı...
9 Aralık 2019 Pazartesi 07:33
Terim onayı verdi! İşte Cimbom'un yeni golcüsü

Art arda gelen sakatlıklarla büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray'da ara dönem için sürpriz bir isim gündeme geldi.

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Terim onayı verdi! İşte Cimbom'un yeni golcüsü

1. Lig ekibi Eskişehirspor'un bu sezonki flaş oyuncusu Jesse Sekidika Aslan'ın listesine girdi.

Terim onayı verdi! İşte Cimbom'un yeni golcüsü

Asıl mevkisi sağ kanat olmasına rağmen forvette de görev yapabilen oyuncu için bu hafta düğmeye basılacak.

Terim onayı verdi! İşte Cimbom'un yeni golcüsü

Görüşmeleri ise başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak yapacak.

Terim onayı verdi! İşte Cimbom'un yeni golcüsü

60 BİN EURO'YA ALINDI

23 yaşındaki Nijeryalının sezon sonu bitecek sözleşmesinden yararlanmak isteyen sarı- kırmızılılar, düşük bir rakama transferi noktalamaya çalışacak.

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