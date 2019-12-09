Terim onayı verdi! İşte Cimbom'un yeni golcüsü

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Alanyaspor maçında Radamel Falcao'nun dönüşüyle büyük bir mutluluk yaşayan Galatasaray'da Florin Andone'nin yerine gelecek isim için çalışmalar başladı. Abdurrahim Albayrak, 23 yaşındaki forvet için bu hafta masaya oturacak. Terim'in de onay verdiği Sekidika'nın düşük maliyeti en büyük artısı...
9 Aralık 2019 Pazartesi 07:33
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Art arda gelen sakatlıklarla büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray'da ara dönem için sürpriz bir isim gündeme geldi.
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1. Lig ekibi Eskişehirspor'un bu sezonki flaş oyuncusu Jesse Sekidika Aslan'ın listesine girdi.
Asıl mevkisi sağ kanat olmasına rağmen forvette de görev yapabilen oyuncu için bu hafta düğmeye basılacak.
Görüşmeleri ise başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak yapacak.
60 BİN EURO'YA ALINDI
23 yaşındaki Nijeryalının sezon sonu bitecek sözleşmesinden yararlanmak isteyen sarı- kırmızılılar, düşük bir rakama transferi noktalamaya çalışacak.