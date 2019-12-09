Terim onayı verdi! İşte Cimbom'un yeni golcüsü

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Alanyaspor maçında Radamel Falcao'nun dönüşüyle büyük bir mutluluk yaşayan Galatasaray'da Florin Andone'nin yerine gelecek isim için çalışmalar başladı. Abdurrahim Albayrak, 23 yaşındaki forvet için bu hafta masaya oturacak. Terim'in de onay verdiği Sekidika'nın düşük maliyeti en büyük artısı...

9 Aralık 2019 Pazartesi 07:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





