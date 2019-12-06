PSG-Galatasaray maçı öncesi bilet krizi! Açıklama geldi

UFEA'nın 5 üzerinden 4 vererek güvenlik açısından riskli ilan ettiği 11 Aralık Çarşmaba günü oynanacak PSG-Galatasaray maçı öncesi, bilet krizi yaşanıyor. Fransız basınından Le Parisien, mücadele öncesi gelişmelerle ilgili dikkat çeken bir haber paylaştı.

İki takımın 2001'de karşı karşıya geldiği ve çeşitli tribün olaylarının yaşandığı maça atıfta bulunan site, Fransız güvenlik güçlerinin bu mücadele öncesi ciddi önlemler aldığını vurguladı.

500 KOLTUK BOŞ

2300 sarı-kırmızılı taraftarın kendisine ayrılan misafir tribünde olması beklenirken, Parc des Princes tribünlerinde Fransız taraftarlarla Türk taraftarların karışık bir şekilde de maç izleyeceği belirtildi. Misafir tribünle herhangi bir temas yaşanmaması için yaklaşık 500 koltuğun boş bırakılacağı kaydedildi.

"HEM PSG HEM GALATASARAY TARAFTARIYIM"

Kulüpten alınan önlemler, bilet satışlarını da kapsıyor. PSG, satılan her biletin kayıt altına alındığını ve kesinlikle devredilemez olduğunu bildirdi. Öte yandan kökeni Türk olan bazı taraftarlar ise ayrımcılık yaşadıklarını ve bilet almada sorunlarla karşılaştıklarını anlattılar. Le Parisien'a konuşan ve Fransa'da yaşayan Türk kökenli Oğuz Kulaksız isimli taraftar, şunları dile getirdi:

Kuzenimle ben Parc des Princes'ta birçok sezondur kombine sahibiyiz. Hiçbir sorun yaşamamıştık. Galatasaray maçı için 2 bilet sipariş ettik. Bize talebimizin iptal edildiğine dair bir mail geldi. Satış ofisini aradım. Bu maçla ilgili özel bir durum olduğunu söylediler. Suçlamak istemiyorum ama biletimizin iptalini gerektirecek hiçbir sebep yoktu. Ben PSG ve Galatasaray taraftarıyım. İki takım da izlemek için ideal bir fırsattı.

"ADIM VOLKAN DİYE BİLET TALEBİM REDDEDİLDİ"

Volkan isimli bir başka Türk kökenli taraftar ise bilet talebinin önce kabul edilip sonradan adının Türkçe olması nedeniyle reddedildiğini söyledi ve şöyle konuştu:

Bilet satışı başlar başlamaz sıraya girdik. Bilet talebinin yüksek olacağını biliyorduk. Arkadaşımla ben önce bilet için kabul aldık sonra benimki reddedildi. Arkadaşımın adı Yohan, benimki ise Türkiye'de yaygın kullanılan bir isim Volkan... Bir açıklama bekledim ama hayal kırıklığı yaşadım.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Haberde PSG'nin Türk kökenli taraftarlara bilet satmıyor iddiası "yasa dışı ve ayrımcı" bir tavır olarak nitelendirildi. Kulüp ise yaptığı açıklama ile bu durumu kabul etmedi. PSG açıklamasında, "Kesinlikle bir filtreleme yoktur. Maç için çok sayıda bilet talebi aldık. Birçok Türk isimli taraftar da bilet satın alabildi. MyParis kartı bulunan herhangi bir taraftar da bilet alabilir. Bizim tarafımızdan bir sorun bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.



