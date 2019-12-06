Fransızlardan Jardim'e Onyekuru ve Galatasaray isyanı!

JARDIM'E AĞIR SUÇLAMA; "ONA YARDIM ETMEDİ!"

Haberin detaylarında, Jardim'in genç yıldıza yeterince şans vermemesine değinilirken, "Jardim, Onyekuru'nun talebine kesinlike yardım etmedi. Yeni ortamına ayak uydurmak için zamana ihtiyacı vardı, kısa süreli sakatlıklar da üstüne eklendi ve sadece 160 dakika sahada kalabildi' denildi.