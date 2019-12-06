Fransızlardan Jardim'e Onyekuru ve Galatasaray isyanı!
Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna katmaya hazırlandığı Henry Onyekuru ile ilgili Fransız taraftarlar Jardim'e isyan edercesine bir haber hazırladı... Portekizli teknik adamın Onyekuru'nun ayrılığına onay vermesinin ardından hazırlanan özel haber, Galatasaray transferine dair pişmanlık niteliğinde oldu... (fotomac.com.tr/ DIŞ HABERLER)
6 Aralık 2019 Cuma 11:52
Güncelleme: 06.12.2019 13:11
Galatasaray'ın ocak ayında Monaco'dan kiralamaya çok yaklaştığı Henry Onyekuru hakkında Fransızlar önemli bir haber yayınladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
DETAYLI RAPOR HAZIRLADILAR
Monaco teknik direktör Leonardo Jardim'e tepki gösteren taraftarlar, Onyekuru'nun etkili futbolu, kenar dripplingleri, gol istatistikleri ve saha içerisindeki etkinliğini gün yüzüne çıkardı.
"ONYEKURU AYRILACAK GİBİ DURUYOR"
"Onyekuru, Monaco'dan erken ayrılacak gibi duruyor" başlıklı haberde dikkat çeken detayların başında 'Fatih Terim'li Galatasaray'da 16 gol attı ve 14 milyon euro bedelle Monaco'ya transfer oldu' notu geldi.
SLIMANI VE YEDDER İLE ANLAŞAMADI
Islam Slimani ve Ben Yedder'in gol yükünü üstlenmesi nedeniyle Onyekuru'nun etkinliğini azalttığını aktarılırken, oyuncunun forvetlerle sezgisel anlaşmaya varamadığı ve uyum sorunu çektiğine işaret edildi.
JARDIM'E AĞIR SUÇLAMA; "ONA YARDIM ETMEDİ!"
Haberin detaylarında, Jardim'in genç yıldıza yeterince şans vermemesine değinilirken, "Jardim, Onyekuru'nun talebine kesinlike yardım etmedi. Yeni ortamına ayak uydurmak için zamana ihtiyacı vardı, kısa süreli sakatlıklar da üstüne eklendi ve sadece 160 dakika sahada kalabildi' denildi.