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Galatasaray'ın peşinde olduğu Shaqiri'den transfer açıklaması!
Galatasaray'da süren kötü gidişatın ardından Terim, kurmaylarına ara transfer dönemini işaret etmiş ve takımdaki yetersiz isimlerin gönderilmesini, yeni isimlerin ise kadroya katılmasını istemişti. Hücum gücünü kuvvetlendirmek isteyen sarı-kırmızılı kurmaylar Shaqiri'yi transfer etmek için girişimlerine başlamıştı. Aslan'ın peşinde olduğu yıldızdan flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...
6 Aralık 2019 Cuma 10:52
Güncelleme: 06.12.2019 10:55
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Galatasaray ara transfer döneminde, ligde beklenileni veremeyen oyuncu grubunda köklü bir değişikliğe gitmeyi planlıyor.
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Ocak transfer dönemi öncesi gaza basan Galatasaray Yönetimi, teknik direktör Fatih Terim'in listesindeki isimleri bitirebilmek için yoğun bir mesai harcıyor.
İlk olarak Henry Onyekuru ile büyük ölççüde anlaşan Sarı- Kırmızılı yönetim, Xherdan Shaqiri transferi için harekete geçmişti.
Menajerler vasıtasıyla yapılan görüşmelerde İsviçreli futbolcudan olumlu geri dönüş alan Galatasaray Yönetimi, önümüzdeki hafta iki temsilcisini İngiltere'ye göndereceği gelen bilgiler arasındaydı.
28 yaşındaki kanat oyuncusunun kiralanması konusunda Liverpool'la masaya oturacak Sarı-Kırmızılılar, operaysonun olumlu sonuçlanmasına yüksek ihtimal gözüyle bakılıyordu.