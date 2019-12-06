Galatasaray'ın peşinde olduğu Shaqiri'den transfer açıklaması!

Galatasaray'da süren kötü gidişatın ardından Terim, kurmaylarına ara transfer dönemini işaret etmiş ve takımdaki yetersiz isimlerin gönderilmesini, yeni isimlerin ise kadroya katılmasını istemişti. Hücum gücünü kuvvetlendirmek isteyen sarı-kırmızılı kurmaylar Shaqiri'yi transfer etmek için girişimlerine başlamıştı. Aslan'ın peşinde olduğu yıldızdan flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...