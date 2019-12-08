Galatasaray'a transferde kötü haber!
İspanya La Liga'nın 16. haftasında Celta Vigo, deplasmanda Leganes'e 3-2 mağlup oldu. Forma şansı bulamaması nedeniyle devre arasında Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Okay Yokuşlu ise karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin 16. haftasında Okay Yokuşlu'nun ilk 11'de oynadığı Celta Vigo, deplasmanda Leganes'e 3-2 mağlup oldu.
Ev sahibi takım, Oscar Rodriguez (Dk. 13 ve Dk. 39) ve Kevin Rodrigues (Dk. 55) ile 3-0 öne geçerken, Celta'nın Nestor Araujo (Dk. 64) ve İago Aspas'ın (Dk. 81) golleriyle farkı azaltması sonucu değiştirmedi.
Celta Vigo'da teknik direktör Oscar Garcia, son 5 haftadır yedek bekleyen Okay Yokuşlu'ya Leganes maçında ilk 11'de şans verdi. Maçın sonuna kadar oyunda kalan Okay, 30. dakikada sarı kart gördü.
Celta'da fazla forma şansı bulamayan Okay Yokuşlu'nun takımdan ayrılacağı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.
La Liga'da 16. hafta sonunda Celta Vigo 13 puanla düşme hattının olduğu 18. sırada kaldı. Leganes ise 9 puanla 19. sırada bulunuyor.
- 09.12.2019
- Güncelleme: 09.12.2019 01:32
-
Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
-
Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
-
Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Galatasaray'a transferde kötü haber! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.