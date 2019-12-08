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08 Aralık 2019, Pazar
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'a transferde kötü haber!

Galatasaray'a transferde kötü haber!

'nın 16. haftasında , deplasmanda Leganes'e 3-2 mağlup oldu. Forma şansı bulamaması nedeniyle devre arasında 'a transfer olacağı konuşulan ise karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

1. Futbol Ligi'nin 16. haftasında 'nun ilk 11'de oynadığı , deplasmanda Leganes'e 3-2 mağlup oldu.

Ev sahibi takım, Oscar Rodriguez (Dk. 13 ve Dk. 39) ve Kevin Rodrigues (Dk. 55) ile 3-0 öne geçerken, Celta'nın Nestor Araujo (Dk. 64) ve İago Aspas'ın (Dk. 81) golleriyle farkı azaltması sonucu değiştirmedi.

Celta Vigo'da teknik direktör Oscar Garcia, son 5 haftadır yedek bekleyen Okay Yokuşlu'ya Leganes maçında ilk 11'de şans verdi. Maçın sonuna kadar oyunda kalan Okay, 30. dakikada sarı kart gördü.

Celta'da fazla forma şansı bulamayan Okay Yokuşlu'nun takımdan ayrılacağı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

'da 16. hafta sonunda Celta Vigo 13 puanla düşme hattının olduğu 18. sırada kaldı. Leganes ise 9 puanla 19. sırada bulunuyor.

  1. 09.12.2019
  2. Güncelleme: 09.12.2019 01:32
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