Galatasaray'dan PSG maçı öncesi paylaşım
UEFA Şampiyonlar Ligi son maçında Galatasaray, dünya devi PSG ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar, PSG maçı öncesi sosyal medya hesabından bir video paylaştı. | İZLEYİN
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