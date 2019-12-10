Hıncal Uluç: Galatasaray'ı bu hale getiren Fatih Terim

Fatih Terim ile ilgili konuşan Uluç, "Galatasaray'ı bu hale getiren Fatih Terim. Kadronun sorumlusu o, bütün transferlerin sorumlusu o, oynanan bütün futbolun sorumlusu o... Ama ağzından çıkmayan bir laf var; bunların sorumlusu benim demiyor." ifadelerini kullandı.