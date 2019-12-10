Hıncal Uluç: Maçı alan Galatasaray değil ikram eden Alanyaspor
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, 90'A programında Galatasaray'ı gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Galatasaray - Alanyaspor maçına dair değerlendirmelerde bulunan Uluç, "Maçı alan Galatasaray değil, ikram eden Alanyaspor." ifadelerini kullandı.
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