Belçika basınından Diagne'ye sert tepki: Her şeyi mahvetti bencil!

Devler Ligi'nde Galatasaray'la aynı grupta bulunan Club Brugge'un deplasmanda Paris Saint-Germain'e konuk olduğu mücadeleye Mbaye Diagne'nin kaçırdığı penaltı damga vurdu.

Senegalli golcü, kendisinin kazandığı penaltıyı Vanaken'e vermemekte ısrar etmiş ve bu vuruştan yararlanamamıştı. Maç sonrası Belçika basınının büyük eleştirilerine maruz kalan tecrübeli isim için Hat Laatste Nieuws yazarı Marc Degryse, "Her şeyi batırdı. Bu ne bencillik. Vanaken penaltıları kullanması için belirlenmişti. Çünkü o nadiren kaçırırdı" diyerek sert ifadeler kullandı. Degryse ayrıca Diagne'nin aylarca tribünde oturması gerektiğini savundu.

ÖZÜR DİLEDİ

Senegalli futbolcu için maç sonu gelen tepkilerin ardından bir özür açıklaması yaptı. Galatasaray'ın sezon başında Belçika ekibine kiraladığı Diagne, "Büyük bir hata yaptım. Öncelikle antrenörüm ve daha sonra kaptanım, takım arkadaşlarım ve taraftarlarımızdan özür dilerim" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.