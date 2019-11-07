Belçika basınından Diagne'ye sert tepki: Her şeyi mahvetti bencil! - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
07 Kasım 2019, Perşembe
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basınından Diagne'ye sert tepki: Her şeyi mahvetti bencil!

Belçika basınından Diagne'ye sert tepki: Her şeyi mahvetti bencil!

Şampiyonlar Ligi'nde 'ün Fransız ekibi Saint-Germain'e 1-0 mağlup oldukları maç sonrası basının büyük eleştirilerine maruz kalan özür diledi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Devler Ligi'nde 'la aynı grupta bulunan 'un deplasmanda Saint-Germain'e konuk olduğu mücadeleye 'nin kaçırdığı penaltı damga vurdu.

Senegalli golcü, kendisinin kazandığı penaltıyı Vanaken'e vermemekte ısrar etmiş ve bu vuruştan yararlanamamıştı. Maç sonrası basınının büyük eleştirilerine maruz kalan tecrübeli isim için Hat Laatste Nieuws yazarı Marc Degryse, "Her şeyi batırdı. Bu ne bencillik. Vanaken penaltıları kullanması için belirlenmişti. Çünkü o nadiren kaçırırdı" diyerek sert ifadeler kullandı. Degryse ayrıca Diagne'nin aylarca tribünde oturması gerektiğini savundu.

ÖZÜR DİLEDİ

Senegalli futbolcu için maç sonu gelen tepkilerin ardından bir özür açıklaması yaptı. Galatasaray'ın sezon başında Belçika ekibine kiraladığı Diagne, "Büyük bir hata yaptım. Öncelikle antrenörüm ve daha sonra kaptanım, takım arkadaşlarım ve taraftarlarımızdan özür dilerim" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

  1. 07.11.2019
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