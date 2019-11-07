Belçika basınından Diagne'ye sert tepki: Her şeyi mahvetti bencil!
Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'ün Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e 1-0 mağlup oldukları maç sonrası Belçika basının büyük eleştirilerine maruz kalan Mbaye Diagne özür diledi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Devler Ligi'nde Galatasaray'la aynı grupta bulunan Club Brugge'un deplasmanda Paris Saint-Germain'e konuk olduğu mücadeleye Mbaye Diagne'nin kaçırdığı penaltı damga vurdu.
Senegalli golcü, kendisinin kazandığı penaltıyı Vanaken'e vermemekte ısrar etmiş ve bu vuruştan yararlanamamıştı. Maç sonrası Belçika basınının büyük eleştirilerine maruz kalan tecrübeli isim için Hat Laatste Nieuws yazarı Marc Degryse, "Her şeyi batırdı. Bu ne bencillik. Vanaken penaltıları kullanması için belirlenmişti. Çünkü o nadiren kaçırırdı" diyerek sert ifadeler kullandı. Degryse ayrıca Diagne'nin aylarca tribünde oturması gerektiğini savundu.
ÖZÜR DİLEDİ
Senegalli futbolcu için maç sonu gelen tepkilerin ardından bir özür açıklaması yaptı. Galatasaray'ın sezon başında Belçika ekibine kiraladığı Diagne, "Büyük bir hata yaptım. Öncelikle antrenörüm ve daha sonra kaptanım, takım arkadaşlarım ve taraftarlarımızdan özür dilerim" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.
- 07.11.2019
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Galatasaray'ın Avrupa'daki kötü gidişi sürüyor
Toplam 1
Yorum
eray hadi gsliler milyarlık takımızla 6 0 sonuç aldınız beşiktaşla dalga geçmek nasılmış en azından bizim kalede genç hakan arıkan vardı ya sizde
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Galatasaray maçı sonrası Nouma'dan ilginç paylaşım
Toplam 3
Yorum
noumabjk adamsın nouma
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Galatasaray taraftarları çıldırdı! "Formayı çıkarın..."
Toplam 6
Yorum
eRol başta fatih terim olmak üzere tüm futbolcular ve teknik heyet formsuz ve ruhsuz.
Belçika basınından Diagne'ye sert tepki: Her şeyi mahvetti bencil! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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