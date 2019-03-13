Liverpool çeyrek finalde! | Bayern Münih 1-3 Liverpool MAÇ ÖZETİ | Bayern Münih 1-3 Liverpool GOLLERİ İZLE
13 Mart 2019, Çarşamba
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çeyrek finalde! | 1-3 Liverpool MAÇ ÖZETİ | Bayern Münih 1-3 Liverpool GOLLERİ İZLE

Liverpool çeyrek finalde! | Bayern Münih 1-3 Liverpool MAÇ ÖZETİ | Bayern Münih 1-3 Liverpool GOLLERİ İZLE

son 16 turunda , 'i 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

son 16 turu rövanş maçında , 'i deplasmanda 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Liverpool'un gollerini Mane (2) ve Van Dijk kaydederken Bayern'in tek golünü Matip, kendi kalesine kaydetti.

Gol sevinci pahalıya patladı!

İLK 11'LER:

Bayern Münih: Neuer, Rafinha, Süle, Hummels, Alaba, Thiago, Martinez, Gnabry, James, Ribery, Lewandowski

Liverpool: Alisson, Alexandr-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson, Wijnaldum, Fabinho, Henderson, Salah, Mane, Firmino

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR...

Ev sahibi ekipte sakat olan Tolisso ve Coman'ın yanı sıra cezalı olan Müller ve Kimmich forma giyemeyecek.

Konuk ekipte ise Joe Gomez, Lovren ve Keita sakatlıkları sebebiyle bu maçta görev alamayacak.

  1. 14.03.2019
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