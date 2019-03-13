UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool, Bayern Münih'i deplasmanda 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Liverpool'un gollerini Mane (2) ve Van Dijk kaydederken Bayern'in tek golünü Matip, kendi kalesine kaydetti.

İLK 11'LER:

Bayern Münih: Neuer, Rafinha, Süle, Hummels, Alaba, Thiago, Martinez, Gnabry, James, Ribery, Lewandowski

Liverpool: Alisson, Alexandr-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson, Wijnaldum, Fabinho, Henderson, Salah, Mane, Firmino

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR...

Ev sahibi ekipte sakat olan Tolisso ve Coman'ın yanı sıra cezalı olan Müller ve Kimmich forma giyemeyecek.

Konuk ekipte ise Joe Gomez, Lovren ve Keita sakatlıkları sebebiyle bu maçta görev alamayacak.