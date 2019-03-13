Liverpool çeyrek finalde! | Bayern Münih 1-3 Liverpool MAÇ ÖZETİ | Bayern Münih 1-3 Liverpool GOLLERİ İZLE
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool, Bayern Münih'i 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool, Bayern Münih'i deplasmanda 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Liverpool'un gollerini Mane (2) ve Van Dijk kaydederken Bayern'in tek golünü Matip, kendi kalesine kaydetti.
İLK 11'LER:
Bayern Münih: Neuer, Rafinha, Süle, Hummels, Alaba, Thiago, Martinez, Gnabry, James, Ribery, Lewandowski
Liverpool: Alisson, Alexandr-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson, Wijnaldum, Fabinho, Henderson, Salah, Mane, Firmino
SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR...
Ev sahibi ekipte sakat olan Tolisso ve Coman'ın yanı sıra cezalı olan Müller ve Kimmich forma giyemeyecek.
Konuk ekipte ise Joe Gomez, Lovren ve Keita sakatlıkları sebebiyle bu maçta görev alamayacak.
- 14.03.2019
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Selattin Gelirler sponsor yayıncı tüm kazanımlar nerede kimlerin boyu uzadı Şenol konuşursam başka yerde dolaşırlar dedi yukardan birileri el atmalı
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