Real Madrid Ajax maçı ne zaman saat kaçta? Eksik oyuncular, yayın bilgileri...
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Ajax'ı konuk ediyor. Deplasmanda 2-1'le elde ettiği avantajlı skoru tura çevirmek isteyen Real Madrid taraftarlarına Barcelona karşısında alınan mağlubiyetleri unutturmak için sahada olacak. Peki, heyecan seviyesi yüksek geçmesi beklenen Real Madrid Ajax maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? İki takıma ve maça dair bilgiler FOTOMAC.COM.TR'de...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, son 16 turu rövanş maçlarıyla devam ediyor. Devler Ligi'nin son şampiyonu Real Madrid, ilk maçta 2-1 yendiği Ajax'ı ağırlıyor. Barcelona ile Santiago Bernabeu'da dört gün içerisinde oynadığı iki maçı da kaybeden ve bu maçlarda gol dahi atamayan İspanyol devi, bir kez daha umutlarını Şampiyonlar Ligi'ne bağlamış durumda. Kötü bir dönemden geçen Real Madrid, Ajax'ı devirerek Devler Ligi'nde son sekize kalmak ve bir final yürüyüşü daha yapmak istiyor. Real, son beş Şampiyonlar Ligi sezonunun dördünde şampiyonluğa ulaştı.
Real Madrid Ajax maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Santiago Bernabeu'da oynanacak müsabaka TSİ 23:00'te başlayacak. Maç, beIN SPORTS 1'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı internet üzerinden canlı izleyebilmek için beIN Connect üyesi olmanız gerekiyor.
EKSİK OYUNCULAR...
Ev sahibi ekipte Sergio Ramos cezası nedeniyle sahada olamayacak. Llorente takım arkadaşlarını yalnız bırakacak diğer isim.
Konuk ekipte Bonde sakatlığı nedeniyle yok. Blind, De Ligt, Mazraoui, Tagliafico, Van de Beek ve Ziyech kart görmeleri halinde bir sonraki maçta cezalı duruma düşecekler.
MUHTEMEL 11'LER:
Real Madrid: Courtois, Reguilón, Varane, Nacho, Carvajal, Casemiro, Kroos, Modric, Vázquez, Benzema, Vinícius
Ajax: Onana, Tagliafico, Blind, De Ligt, Mazraoui, De Jong, Van de Beek, Schöne, Neres, Tadic, Ziyech
- 05.03.2019
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Son dakika: Mehmet Özdilek'le yollar ayrıldı
Toplam 1
Yorum
thebarbaros mehmet özdilek çok iyi ve başarılı bir futbolcuydu ama nedense o kadar başarılı bir teknik direktör olamadı.
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Luyindama klasiği
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Yorum
hagi10 kafa vururken gözlerini kapatmasa gelen 2 top gol olcak
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Diagne ve Mitroglou Galatasaray'ın yüzünü güldürmedi
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Yorum
hagi10 sezonun sonunda diagneyii araplara 15 e satarız her türlü. belhanda fegholi fernando onlarıda satarız. iyi bütçe oluşturur 7 8 adam alırız
Real Madrid Ajax maçı ne zaman saat kaçta? Eksik oyuncular, yayın bilgileri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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