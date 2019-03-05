Real Madrid Ajax maçı ne zaman saat kaçta? Eksik oyuncular, yayın bilgileri...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, son 16 turu rövanş maçlarıyla devam ediyor. Devler Ligi'nin son şampiyonu Real Madrid, ilk maçta 2-1 yendiği Ajax'ı ağırlıyor. Barcelona ile Santiago Bernabeu'da dört gün içerisinde oynadığı iki maçı da kaybeden ve bu maçlarda gol dahi atamayan İspanyol devi, bir kez daha umutlarını Şampiyonlar Ligi'ne bağlamış durumda. Kötü bir dönemden geçen Real Madrid, Ajax'ı devirerek Devler Ligi'nde son sekize kalmak ve bir final yürüyüşü daha yapmak istiyor. Real, son beş Şampiyonlar Ligi sezonunun dördünde şampiyonluğa ulaştı.

Real Madrid Ajax maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Santiago Bernabeu'da oynanacak müsabaka TSİ 23:00'te başlayacak. Maç, beIN SPORTS 1'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı internet üzerinden canlı izleyebilmek için beIN Connect üyesi olmanız gerekiyor.

EKSİK OYUNCULAR...

Ev sahibi ekipte Sergio Ramos cezası nedeniyle sahada olamayacak. Llorente takım arkadaşlarını yalnız bırakacak diğer isim.

Konuk ekipte Bonde sakatlığı nedeniyle yok. Blind, De Ligt, Mazraoui, Tagliafico, Van de Beek ve Ziyech kart görmeleri halinde bir sonraki maçta cezalı duruma düşecekler.

MUHTEMEL 11'LER:

Real Madrid: Courtois, Reguilón, Varane, Nacho, Carvajal, Casemiro, Kroos, Modric, Vázquez, Benzema, Vinícius

Ajax: Onana, Tagliafico, Blind, De Ligt, Mazraoui, De Jong, Van de Beek, Schöne, Neres, Tadic, Ziyech