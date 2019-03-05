Real Madrid Ajax maçı ne zaman saat kaçta? Eksik oyuncular, yayın bilgileri...
05 Mart 2019, Salı
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maçı ne zaman saat kaçta? Eksik oyuncular, yayın bilgileri...

Real Madrid Ajax maçı ne zaman saat kaçta? Eksik oyuncular, yayın bilgileri...

, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında 'ı konuk ediyor. Deplasmanda 2-1'le elde ettiği avantajlı skoru tura çevirmek isteyen Real Madrid taraftarlarına Barcelona karşısında alınan mağlubiyetleri unutturmak için sahada olacak. Peki, heyecan seviyesi yüksek geçmesi beklenen saat kaçta oynanacak? İki takıma ve maça dair bilgiler FOTOMAC.COM.TR'de...

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, son 16 turu rövanş maçlarıyla devam ediyor. Devler Ligi'nin son şampiyonu , ilk maçta 2-1 yendiği 'ı ağırlıyor. Barcelona ile 'da dört gün içerisinde oynadığı iki maçı da kaybeden ve bu maçlarda gol dahi atamayan İspanyol devi, bir kez daha umutlarını Şampiyonlar Ligi'ne bağlamış durumda. Kötü bir dönemden geçen Real Madrid, Ajax'ı devirerek Devler Ligi'nde son sekize kalmak ve bir final yürüyüşü daha yapmak istiyor. Real, son beş Şampiyonlar Ligi sezonunun dördünde şampiyonluğa ulaştı.

Real Madrid Ajax maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Santiago Bernabeu'da oynanacak müsabaka TSİ 23:00'te başlayacak. Maç, beIN SPORTS 1'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı internet üzerinden canlı izleyebilmek için beIN Connect üyesi olmanız gerekiyor.

EKSİK OYUNCULAR...

Ev sahibi ekipte cezası nedeniyle sahada olamayacak. Llorente takım arkadaşlarını yalnız bırakacak diğer isim.

Konuk ekipte Bonde sakatlığı nedeniyle yok. Blind, De Ligt, Mazraoui, Tagliafico, Van de Beek ve Ziyech kart görmeleri halinde bir sonraki maçta cezalı duruma düşecekler.

MUHTEMEL 11'LER:

Real Madrid: Courtois, Reguilón, Varane, Nacho, Carvajal, Casemiro, Kroos, Modric, Vázquez, Benzema, Vinícius

Ajax: Onana, Tagliafico, Blind, De Ligt, Mazraoui, De Jong, Van de Beek, Schöne, Neres, Tadic, Ziyech

  1. 05.03.2019
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