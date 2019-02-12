PSG'den ManU'ya ağır darbe
13 Şubat 2019, Çarşamba
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'den ManU'ya ağır darbe

PSG'den ManU'ya ağır darbe

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Paris Saint-Germain () 'ı 2-0, Roma da Porto'yu 2-1'lik skorlarla mağlup etti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, 2 karşılaşmayla başladı.

Stadı'nda, ve gibi yıldızlarından yoksun şekilde 'a konuk olan , 53'üncü dakikada Presnel Kimpembe ve 60'ıncı dakikada Kylian Mbappe'nin golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Manchester United'da , 89'uncu dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Roma ise milli futbolcu 'in sakatlığı nedeniyle forma giymediği maçta Olimpiyat Stadı'nda konuk ettiği Porto'yu 70 ve 76'ncı dakikalarda Nicolo Zaniolo'nun attığı gollerle 2-1 yendi. Porto'nun golünü ise 79'uncu dakikada kaydetti.

Bu arada, "Şampiyonlar Ligi'nin en fazla maça çıkan ismi" konumundaki Porto'nun İspanyol kalecisi Iker Casillas, organizasyondaki 174'üncü karşılaşmasında görev yaptı.

Öte yandan, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez bu maçlarda kullanıldı.

Karşılaşmalar öncesinde ise uçak kazasında hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu Emiliano Sala için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

  1. 13.2.2019 01:25
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