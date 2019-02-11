Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turunda yarın ve 13 Şubat Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak. Bu turun ilk mücadeleleri, 19 ve 20 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak.
Çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 Mart ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.
Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:
Yarın:
Roma (İtalya) - Porto (Portekiz)
Manchester United (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa)
13 Şubat:
Tottenham (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya)
Ajax (Hollanda) - Real Madrid (İspanya)
19 Şubat:
Olympique Lyon (Fransa) - Barcelona (İspanya)
Liverpool (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)
20 Şubat:
Atletico Madrid (İspanya) - Juventus (İtalya)
Schalke 04 (Almanya) - Manchester City (İngiltere)
- 11.2.2019 11:21
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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