300 milyon hazır – Fotomaç – 14 Ocak 2019
14 Ocak 2019, Pazartesi
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300 milyon hazır

300 milyon hazır

Bu sezon büyük hayal kırıklığı yaratan Los Galacticos, Kane için 300 milyon euro’yu gözden çıkardı. İngiliz santrfor, dünyanın en pahalı oyuncusu olabilir.

Şampiyonlar Ligi'ni 3 sezon üst üste kazandıktan sonra teknik direktör ile 'yu elinden çıkaran , hayal kırıklığıyla dolu sezonda taraftarla barışma peşinde. 'da 'nın epey gerisinde kalan fakat Devler Ligi'nde adını son 16 turuna yazdırmayı başaran lacivert-beyazlılar, devre arası döneminin en büyük bombasını patlatmaya hazırlanıyor. İspanyol devi, Tottenham'dan 'i renklerine bağlamak için harekete geçti. Ada basınının geçtiğimiz günlerde ortaya çıkardığı haberde Tottenham, 25 yaşındaki İngiliz santrfor için 350 milyon euro istedi. Ancak Real Madrid yönetimi, 300 milyon euro'ya kadar tırmandı. İki kulüp idarecileri tarafından pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. 300 milyon euro'nun üzerine bonus veya takasta verilecek oyuncular eklenerek anlaşma zemini aranıyor. Kane bu fiyata giderse, dünyanın en pahalı transferi unvanını 222 milyon euro'luk 'dan alacak.
  1. 14.1.2019
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