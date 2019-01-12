WILLIAN AŞKI DİNMİYOR



Sky Sports'un haberine göre; Barcelona, Willian için Chelsea'nin bir kez daha kapısını çaldı. Geçtiğimiz yaz Brezilyalı yıldız için 55 milyon pound teklif eden Katalanlar bu kez Maviler'e Malcom ve bir miktar para önerdi. 30 yaşındaki kanat oyuncusu Chelsea'de bu sezon 31 maça çıkıp 4 gol attı ve 6 asist yaptı. Malcom ise 10 maçta 2 kez fileleri sarstı.



İDDAA İHALEYE



Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, 'İddaa' olarak bilinen bahis oyununun işletilmesi için bir kez daha ihaleye çıkarıyor. Teklifler 11 Şubat 2019'da saat 09.30'a kadar sunulacak. Teklif vereceklerin 318 milyon 932 bin 205,42 TL tutarında geçici teminat sunmaları gerekiyor. İlk ihale, tek aday olduğu için iptal edilmişti.



ANDY MURRAY VEDA EDECEK



Üç Grand Slam şampiyonluğu bulunan Andy Murray, kalçasındaki sakatlıktan dolayı tenisi bırakma noktasına geldiğini açıkladı. 14-27 Ocak'ta Avustralya Açık'a katılacağını belirten Büyük Britanyalı tenisçi, çektiği acılara dayanamadığını ve bunun son turnuvası olabileceğini ifade etti.



MOU ÇAMAŞIR SEPETİNE GİRDİ



Porto'nun eski yıldızı Maniche, Jose Mourinho'nun bir maçta tribüne gönderilmesine rağmen soyunma odasına nasıl girdiğini anlattı. Maniche, "Boavista maçının devre arasında soyunma odasına bir tane kirli çamaşır sepeti getirildi. İçinden Mourinho çıktı ve bize taktik verdi. Maçı 1-0 kazandık. Yasağı böyle deldi" ifadelerini kullandı.



YORUMCU OLDU



Manu'dan kovulan Jose Mourinho, dünyanın birçok bölgesinde futbol maçlarını yayınlayan beIN Sports ile yorumculuk konusunda anlaştı. Portekizli hoca, yeni bir takım çalıştırana dek beIN Sports'un Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerindeki yayınlarında yorumcu olarak görev yapacak.



LA LIGA 2. LİGİ YOUTUBE'DA



İspanya Futbol Federasyonu tüm La Liga 2 maçlarının YouTube üzerinden canlı yayınlanacağını açıkladı. İngilizce anlatımla 150 ülkeden izlenebilecek olan maçların futbol tarihi açısından önemli bir adım olduğu belirtiliyor. Uygulama dün akşam oynanan Cadiz-Granada karşılaşmasıyla başladı.



THOMAS MULLER LIVERPOOL'A YOK



Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu son maçında Bayern Münih'ten Thomas Müller, Ajax maçında direkt kırmızı kart görmüştü. Hava topuna çıkarken Tagliafico'nun kafasına tekme atan Alman yıldıza iki maç ceza verildi. Yıldız golcü oyuncu, takımının son 16 turunda Liverpool ile yapılacak iki maçta da forma giyemeyecek.



YILIN GOLÜ CENGiZ'DEN



Roma'da top koşturan milli gururumuz Cengiz Ünder, takımında yılın golünü atan oyuncu oldu. İtalyan ekibinin, internet üzerinden başlattığı ankette 2018 yılında takımın bulduğu en güzel golü oylamaya sundu. Binlerce taraftarın katıldığı seçimde en güzel golü, Cengiz Ünder'in Udinese filelerini havalandırdığı vuruş seçildi. Milli futbolcu bu golü, Roma'nın Udinese'yi deplasmanda 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın 70. dakikasında kaydetti.



CENK GÖNEN DÖNDÜ



Galatasaray'dan Malaga'ya transfer olduktan sonra omzundan sakatlanan ve 1 yıldır formasından uzak kalan Cenk Gönen iyileşti. Geçen yıl geçirdiği operasyon sonrası tamamen iyileşen 30 yaşındaki file bekçisi ikinci yarıda kadroya girecek.



REAL'DEN ATAK



La Liga'da aldığı başarısız sonuçlarla hayal kırıklığı yaşayan Real Madrid transfer çalışmaları için kolları sıvadı. Takımdan ayrılan Cristiano Ronaldo'nun boşluğunu dolduramayan İspanyollar, Chelsea'den Eden Hazard ile Tottenham'dan Harry Kane'i kadroya katarak yeniden eski günlere dönmeyi planlıyor. Los Galacticos'un iki oyuncu için 400 milyon euro'yu gözden çıkardığı konuşuluyor. İngiliz santrfor Kane bu sezon Tottenham'da 30 maçta 20 gol atıp, 6 asist yaptı. Belçikalı kanat oyuncusu Eden Hazard ise 26 maçta 12 gol kaydetti ve 9 kez gol pası verdi.



EŞLEŞMELER BELLİ OLDU



FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Temsilcilerimizden Çukurova Basketbol ile Beşiktaş eşleşti. Galatasaray ise Macaristan ekibi DVTK ile karşılaşacak. İlk müsabakalar 23-24 Ocak'ta rövanşları ise bir hafta sonra oynanacak. Kupada çeyrek final müsabakaları ise 14 Şubat ve 21 Şubat'ta yapılacak.



DARÜŞŞAFAKA YİNE KAYIP



THY Avrupa Ligi 18.hafta maçında Darüşşafaka Tekfen deplasmanda Buducnost VOLI'ye konuk oldu. Mücadele, başından sonuna kadar üstünlüğün sürekli el değiştirdiği bir oyuna sahne oldu. İki takım da oyunun kontrolünü uzun süreli eline geçiremezken devre 36-42 Daçka üstünlüğünde bitti. Temsilcimiz bitime 3 saniye kalana kadar 73-74 öndeydi. Norris Cole takımının son hücumunu orta mesafe şutuyla isabetli kullandı ve Daçka son topu kullanamayınca 74-75 yenildi. Temsilcimiz, bu sezon 18 maçta 16 mağlubiyet yaşadı.