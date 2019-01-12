Spor Bakanı'ndan Gaziantep açıklaması
12 Ocak 2019, Cumartesi
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Spor Bakanı'ndan açıklaması

Spor Bakanı'ndan Gaziantep açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , çeşitli temaslarda bulunmak için gittiği ’te, gençlere ve spora yapılacak yatırımların artarak süreceğini müjdeledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , 'te gençlik ve sporla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Denizi olmayan kentteki havuzlardan yüzme şampiyonları çıkarılacağını düşündüğünü belirten Kasapoğlu, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkez ve il binasını ziyaret etti. Vali Davut Gül tarafından karşılanan Bakan Kasapoğlu, Gaziantep'in sahip olduğu genç nüfusla Türkiye'nin önemli kentlerinden biri olduğunu belirtti. Bakan Kasapoğlu, valilik şeref defterini imzaladı.

ŞAMPİYONLAR ÇIKARTACAĞIZ

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep'te yaptığı konuşmada; "Buradaki genç potansiyel bizim için önemli bir imkan ve önemli bir sınav. Gençlik merkezlerimizi hem nicelik hem nitelik olarak daha üst seviyelere taşıyacağız, fonksiyonlarını zenginleştireceğiz. Bunun yanında spor tesislerimizi de daha işlevsel hale getireceğiz. Biz Gaziantep'ten çok kısa vadede yüzme şampiyonları çıkartacağımızı düşünüyoruz. Yöneticilerimiz ile birlikte inşallah bunu çok daha güzel bir noktaya taşıyacağız" dedi.

  1. 12.1.2019
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