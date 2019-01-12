Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep'te gençlik ve sporla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Denizi olmayan kentteki havuzlardan yüzme şampiyonları çıkarılacağını düşündüğünü belirten Kasapoğlu, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkez ve AK Parti il binasını ziyaret etti. Vali Davut Gül tarafından karşılanan Bakan Kasapoğlu, Gaziantep'in sahip olduğu genç nüfusla Türkiye'nin önemli kentlerinden biri olduğunu belirtti. Bakan Kasapoğlu, valilik şeref defterini imzaladı.



ŞAMPİYONLAR ÇIKARTACAĞIZ



Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep'te yaptığı konuşmada; "Buradaki genç potansiyel bizim için önemli bir imkan ve önemli bir sınav. Gençlik merkezlerimizi hem nicelik hem nitelik olarak daha üst seviyelere taşıyacağız, fonksiyonlarını zenginleştireceğiz. Bunun yanında spor tesislerimizi de daha işlevsel hale getireceğiz. Biz Gaziantep'ten çok kısa vadede yüzme şampiyonları çıkartacağımızı düşünüyoruz. Yöneticilerimiz ile birlikte inşallah bunu çok daha güzel bir noktaya taşıyacağız" dedi.