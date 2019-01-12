Spor Bakanı'ndan Gaziantep açıklaması
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak için gittiği Gaziantep’te, gençlere ve spora yapılacak yatırımların artarak süreceğini müjdeledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep'te gençlik ve sporla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Denizi olmayan kentteki havuzlardan yüzme şampiyonları çıkarılacağını düşündüğünü belirten Kasapoğlu, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkez ve AK Parti il binasını ziyaret etti. Vali Davut Gül tarafından karşılanan Bakan Kasapoğlu, Gaziantep'in sahip olduğu genç nüfusla Türkiye'nin önemli kentlerinden biri olduğunu belirtti. Bakan Kasapoğlu, valilik şeref defterini imzaladı.
ŞAMPİYONLAR ÇIKARTACAĞIZ
Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep'te yaptığı konuşmada; "Buradaki genç potansiyel bizim için önemli bir imkan ve önemli bir sınav. Gençlik merkezlerimizi hem nicelik hem nitelik olarak daha üst seviyelere taşıyacağız, fonksiyonlarını zenginleştireceğiz. Bunun yanında spor tesislerimizi de daha işlevsel hale getireceğiz. Biz Gaziantep'ten çok kısa vadede yüzme şampiyonları çıkartacağımızı düşünüyoruz. Yöneticilerimiz ile birlikte inşallah bunu çok daha güzel bir noktaya taşıyacağız" dedi.
- 12.1.2019
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
Spor Bakanı'ndan Gaziantep açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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