Hamza Yerlikaya'dan özeleştiri
12 Ocak 2019, Cumartesi
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'dan özeleştiri

Hamza Yerlikaya'dan özeleştiri

, “Eskiden önce yeteneğe bakılırdı. Kalp kırılmazdı. Şimdi hemen para soruluyor. Bu konuda kendimizi eleştirmeliyiz” diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı , Metin Türel Antrenör Gelişim Semineri'nde bir konuşma yaptı. Spora futbol oynayarak başladığını aktaran eski milli güreşçi, "1985-86 yıllarında Fenerbahçe'nin altyapısında toprak sahaya giderdik. O günkü yıllarda iletişim de zayıf olmasına rağmen antrenman sahasına gittiğimizde hoca 'Nereye geldin?' demezdi. Seni denerdi, kalp kırmazdı. Şimdi durum farklı. Kapıdan girmeden, 'Dur bakalım nereye geldin. Kayıt yaptırdın mı? Parasını yatırdın mı?' diyorlar. Önce biraz kendimizi eleştirmeliyiz. Hepimizin parası olmayabilir" şeklinde görüş belirtti.

İDARECi YETİŞMELİ

Hamza Yerlikaya, kaliteli sporcu yetiştirmenin kaliteli idareciler sayesinde gerçekleşebildiğini aktardı. Yerlikaya, "Önce yeterli seviyede idareciler yetiştirmeliyiz. Alanında uzman, insandan anlayan yöneticiler olmalı. Kaliteli idareciler, kaliteli antrenörler yetiştirir. Kaliteli antrenörler kaliteli sporcular yetiştirir. Bunun standardı bellidir. Sporcu kendiliğinden yetişmez. Onun için bu tarz seminerlerin daha çok sık bir araya gelinmesinde fayda olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

  1. 12.1.2019
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