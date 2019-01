Büyükşehir Belediyesi 43 bin spor malzemesi dağıttı

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla belediye bünyesinde spor kulübü kuracaklarının müjdesini de verdi.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Amatör Spor Kulüplerine 20 spor branşında kullanılmak üzere 43 bin adet spor malzeme dağıtıldı. Kayapınar İlçesi Talaytepe Spor Salonunda düzenlenen törenle malzemeler sporcularla buluştu. Törende konuşan Başkan Atilla, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde birçok branşı bünyesinde barındıracak bir spor kulübü kuracaklarının müjdesini verdi. Törene Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla'nın yanı sıra amatör spor kulüpleri başkanları, spor eğitmenleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.



"ÇOK BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ"



Açılış konuşması yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla Büyükşehir Belediyesi olarak Diyarbakır'a spor alanında da önemli yatırımlar yaptıklarını dile getirdi. Başkan Atilla, "Tesislerimiz olmadan alt yapımız güçlenmeden sportif anlamda büyük başarılar elde etmemizin mümkün olmayacağını biliyoruz. Bu yüzden alt yapıya ve spor tesislerine önem verdik. 2 yıl içerisinde tenis kortu, basketbol ve voleybol sahası ile halı sahaların yer aldığı 50 spor tesisini tamamladık. Bu spor tesislerimizde yaz ve kış aylarında 65 eğitmenimiz eşliğinde 30 branşta 10 bin çocuk ve gencimize spor eğitimleri verdik ve vermeye devam edeceğiz. Büyükşehir belediyemizin bünyesinde yer almayan Gençlik ve Spor Daire Başkanlığını kurarak bu alanda önemli çalışmaların sağlanması için çalışmalar gerçekleştirdik. Hedefimiz gelecek nesillerimizin daha zinde ve spor alanında daha donanımlı olmasına katkıda bulunmaktır. Amatör Spor Kulüplerimizin en iyi şekilde müsabakalara hazırlanması için büyükşehir belediyesi olarak her zaman destek vereceğiz. Şehrimize kazandırdığımız spor tesisleri emrinizdedir. Orada gerekli tüm çalışmalarınızı yapabilirsiniz. Birlikte şehrimizde sporun gelişmesi ve ülke sporuna önemli sporcularımızın ve takımlarımızın kazandırılması için el birliği ve gönül birliği içerisinde olacağız. Eksikliklerimizi imkanlarımız çerçevesinde gidererek daha önemli başarılara hep birlikte imza atacağız" dedi.





BELEDİYE TARAFINDAN SPOR KULÜBÜ KURULACAK



Spor alanında daha fazla söz sahibi olmak için birçok branşı bünyesinde barındıracak bir spor kulübünün büyükşehir belediyesi tarafından kurulması için de girişimlere başlattıklarını söyleyen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, kuracakları bu spor kulübüyle bir birinden farklı spor dallarında spor dünyasında başarılar elde etmek için çalışmalar yapacaklarını aktardı. Başkan Atilla, "Spor alanında daha fazla söz sahibi olmak için birçok branşı bünyesinde barındıracak bir spor kulübü belediyemiz bünyesinde kurulması için de girişimler başlattık. Bunun müjdesini sizinle bu vesileyle paylaşmak istiyorum. Bugün yapacağımız spor malzemesi desteğimizle 85 spor kulübümüze, 20 spor branşında kullanılmak üzere 43 bin adet malzeme desteği sunacağız. İnanıyoruz ki bu destekle birçok başarıya da imza atacak şehrimizi ve ülkemizi önemli müsabakalarda en iyi şekilde temsil edeceksinizdir. Büyükşehir Belediyesi olarak sporun her branşında kulüplerimizin ve sporcularımızın yanı başında olduğumuzu ulaşım ve tesis anlamında çözüm ortağınız ve en büyük destekçiniz olduğumuzun altına çizerek belirtmek isterim. Büyükşehir Belediyesi olarak sporun gelişmesi, sporcularımıza ve spor kulüplerimize destek sunmak adına spor okullarımızla, spor tesislerimizle, gençlik kampımızla, bilgi evimizle her zaman sporun, sporcunun ve gençliğin emrindeyiz" diye konuştu.