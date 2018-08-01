UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    'nde gecenin sonuçları

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    2. ön eleme turu rövanşında 9 maç oynandı.

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında BATE, , Karabağ, Malmö, Kızılyıldız, PAOK, Vidi, Ajax ve Celtic takımları 3. ön eleme turuna yükseldi.

    Eşleşmelerde her iki maçta alınan sonuçlar şöyle:

    Midtjylland () - Astana (): 1-2, 0-0

    Malmö () - Cluj (Romanya): 1-0, 1-1

    Basel () - PAOK (): 1-2, 0-3

    Suduva (Litvanya) - Kızılyıldız (): 0-3, 0-2

    Helsinki (Finlandiya) - BATE (Belarus): 0-0, 1-2

    Karabağ () - Kukesi (Arnavutluk): 0-0, 3-0

    Vidi () - Ludogorets (): 0-0, 1-0

    Sturm Graz () - Ajax (): 0-2, 1-3

    Rosenborg (Norveç) - Celtic (İskoçya): 1-3, 0-0

    1. 2.8.2018 00:33
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