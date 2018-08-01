Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında BATE, Astana, Karabağ, Malmö, Kızılyıldız, PAOK, Vidi, Ajax ve Celtic takımları 3. ön eleme turuna yükseldi.

Eşleşmelerde her iki maçta alınan sonuçlar şöyle:

Midtjylland (Danimarka) - Astana (Kazakistan): 1-2, 0-0

Malmö (İsveç) - Cluj (Romanya): 1-0, 1-1

Basel (İsviçre) - PAOK (Yunanistan): 1-2, 0-3

Suduva (Litvanya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-3, 0-2

Helsinki (Finlandiya) - BATE (Belarus): 0-0, 1-2

Karabağ (Azerbaycan) - Kukesi (Arnavutluk): 0-0, 3-0

Vidi (Macaristan) - Ludogorets (Bulgaristan): 0-0, 1-0

Sturm Graz (Avusturya) - Ajax (Hollanda): 0-2, 1-3

Rosenborg (Norveç) - Celtic (İskoçya): 1-3, 0-0