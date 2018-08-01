UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında 9 maç oynandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında BATE, Astana, Karabağ, Malmö, Kızılyıldız, PAOK, Vidi, Ajax ve Celtic takımları 3. ön eleme turuna yükseldi.
Eşleşmelerde her iki maçta alınan sonuçlar şöyle:
Midtjylland (Danimarka) - Astana (Kazakistan): 1-2, 0-0
Malmö (İsveç) - Cluj (Romanya): 1-0, 1-1
Basel (İsviçre) - PAOK (Yunanistan): 1-2, 0-3
Suduva (Litvanya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-3, 0-2
Helsinki (Finlandiya) - BATE (Belarus): 0-0, 1-2
Karabağ (Azerbaycan) - Kukesi (Arnavutluk): 0-0, 3-0
Vidi (Macaristan) - Ludogorets (Bulgaristan): 0-0, 1-0
Sturm Graz (Avusturya) - Ajax (Hollanda): 0-2, 1-3
Rosenborg (Norveç) - Celtic (İskoçya): 1-3, 0-0
- 2.8.2018 00:33
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Fenerbahçe'den Akbaba operasyonu
Toplam 2
Yorum
mido alsın ozanı yanında bonus olarak ismaili verin
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Erkan Zengin, Fatih Karagümrük'te
Toplam 1
Yorum
CELAL KARAGUMRUK GOMUMU BULDU NE IS
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Harun Tekin, Tolga Zengin ve Ali Koç hakkında açıklamalarda bulundu
Toplam 1
Yorum
CELAL SEN O TOLGA DAN LIGE BASLADI KIM IYI KIM KOU HEP BERABER IZLEYELIM SENLIKKKKK VAR
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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