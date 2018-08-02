Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman hangi kanalda? – Fotomaç – 02 Ağustos 2018
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    - maçı ne zaman hangi kanalda?

    Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman hangi kanalda?

    Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden , Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz temsilcisi ile karşı karşıya gelecek.

    7 Ağustos Salı günü oynanacak - maçı saat 22.00'da başlayacak. Benfica - Fenerbahçe maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

    Benfica - Fenerbahçe maçının rövanşı ise 14 Ağustos Salı günü 'da oynanacak.

    Benfica - Fenerbahçe maçı 7 Ağustos salı günü saat 22:00'de beIN Sports'tan yayınlanacak
    1. 2.8.2018 21:25
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