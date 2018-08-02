Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman hangi kanalda?
Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz temsilcisi Benfica ile karşı karşıya gelecek.
7 Ağustos Salı günü oynanacak Benfica - Fenerbahçe maçı saat 22.00'da başlayacak. Benfica - Fenerbahçe maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
Benfica - Fenerbahçe maçının rövanşı ise 14 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak.Benfica - Fenerbahçe maçı 7 Ağustos salı günü saat 22:00'de beIN Sports'tan yayınlanacak
- 2.8.2018 21:25
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Ada’dan Mangala iddiası
Toplam 2
Yorum
karado bırakın golcu molcu iyi bir stoper alınsın.takım gol atıyor alper bile iki gol attıvalbuna kaptırdı nostader adamını kaçırdı golü yedik
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Hekimoğlu destek verdi
Toplam 1
Yorum
köroğlu Hekimoğlu dediğin de böyle olur.helal.c*
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Galatasaray'da geleceğe yatırım: Malik Karaahmet
Toplam 10
Yorum
Mustantik Gomis Belhanda Fouguli gibi adamlar varken bu gençlerin önü açılmaz sadece hayel bunlar.
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