UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları – Fotomaç – 31 Temmuz 2018
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 3 rövanş maçı oynandı.

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında, Hırvatistan'ın , Makedonya'nın Shkendija ve Slovakya'nın takımları 3. ön eleme turuna yükseldi.

    Eşleşmelerde her iki maçta alınan sonuçlar şöyle:

    Hapoel Beer Sheva (İsrail)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-5, 2-2

    Sheriff (Moldova)-Shkendija (Makedonya): 0-1, 0-0

    Spartak Trnava (Slovakya)- (Polonya): 2-0, 0-1

    1. 31.7.2018 23:49
    2. Güncelleme: 31.7.2018 23:51
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