UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 3 rövanş maçı oynandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb, Makedonya'nın Shkendija ve Slovakya'nın Spartak Trnava takımları 3. ön eleme turuna yükseldi.
Eşleşmelerde her iki maçta alınan sonuçlar şöyle:
Hapoel Beer Sheva (İsrail)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-5, 2-2
Sheriff (Moldova)-Shkendija (Makedonya): 0-1, 0-0
Spartak Trnava (Slovakya)-Legia Varşova (Polonya): 2-0, 0-1
- 31.7.2018 23:49
- Güncelleme: 31.7.2018 23:51
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Yasin Öztekin: "İnşallah Galatasaray'a gol atarım"
Toplam 2
Yorum
oezel Sen 70-80 gol yiyen takımlara atamadın, GS'a nasıl atacaksın? Ağzını açıp konuştuğun zaman mutlaka açık veriyorsun. Çok mutluyuz gittin diyt
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Yasin Öztekin: "İnşallah Galatasaray'a gol atarım"
Toplam 2
Yorum
Yasin Bırakın, Küçük Enişteyi!..
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Ozan Tufan ikinci lige!
Toplam 3
Yorum
İsmail Ozan tufan geçen sene ilk yarı mükemmel oynadi onu Aykut ve m.topal harcadı. Ozan Eleştirilere kulak tıkayIP oyununu oynamayı tekrar canlanm
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