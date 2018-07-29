Fenerbahçe 'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda rakibi olacak Benfica sakatlık şoku yaşıyor.

Transfer döneminde Shakhtar Donetsk'ten bedelsiz olarak kadroya katılan Arjantinli oyuncu, karşılaşmanın 39. dakikasında yerde kaldı ve ayağa kalkamayınca sedyeyle kenara getirildi. Oyuncunun son durumunun yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacağı belirtildi.

Fenerbahçe, 7 Ağustos'ta ilk maçta Portekiz'de, 14 Ağustos'ta ise rövanşta İstanbul'da Benfica ile karşılaşacak.



