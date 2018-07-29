Benfica>'da sakatlık şoku! Golcü oyuncu sedyeyle çıktı
Portekiz ekibinin, prestijli bir hazırlık turnuvası olan Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Juventus ile oynadığı mücadelede golcü oyuncusu Facundo Ferreyra sakatlık yaşadı.
Transfer döneminde Shakhtar Donetsk'ten bedelsiz olarak kadroya katılan Arjantinli oyuncu, karşılaşmanın 39. dakikasında yerde kaldı ve ayağa kalkamayınca sedyeyle kenara getirildi. Oyuncunun son durumunun yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacağı belirtildi.
Fenerbahçe, 7 Ağustos'ta ilk maçta Portekiz'de, 14 Ağustos'ta ise rövanşta İstanbul'da Benfica ile karşılaşacak.
- 28.7.2018 21:31
- Güncelleme: 29.7.2018 12:39
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 10
Yorum
? başkana alkıştan başka bir şey yapmayan divan dakiler şimdi neredeler..hesap neden sorulma dı ?
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Bony için Fener’e yoğun pres var
Toplam 1
Yorum
fatih gül wilfired bony yeni forma fenerbahce istanbul sari lacivert kadikköy sükrü saracoglu istanbul sabiha gökcen atatürk
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 10
Yorum
hesap verilmeli kulübü yönetenler bu borçları ödemeli..kulübe bırakıp gitmek bu kadar kolay mı..
Benfica'da sakatlık şoku! Golcü oyuncu sedyeyle çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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