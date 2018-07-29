Benfica>'da sakatlık şoku! Golcü oyuncu sedyeyle çıktı – Fotomaç – 29 Temmuz 2018
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    29 Temmuz 2018, Pazar
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    >'da sakatlık şoku! Golcü oyuncu sedyeyle çıktı

    Benfica'da sakatlık şoku! Golcü oyuncu sedyeyle çıktı

    Portekiz ekibinin, prestijli bir hazırlık turnuvası olan Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda ile oynadığı mücadelede golcü oyuncusu sakatlık yaşadı.

    Fenerbahçe 'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda rakibi olacak sakatlık şoku yaşıyor.

    Transfer döneminde 'ten bedelsiz olarak kadroya katılan Arjantinli oyuncu, karşılaşmanın 39. dakikasında yerde kaldı ve ayağa kalkamayınca sedyeyle kenara getirildi. Oyuncunun son durumunun yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacağı belirtildi.

    Fenerbahçe, 7 Ağustos'ta ilk maçta Portekiz'de, 14 Ağustos'ta ise rövanşta 'da Benfica ile karşılaşacak.

    1. 28.7.2018 21:31
    2. Güncelleme: 29.7.2018 12:39
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