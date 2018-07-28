Fenerbahçe'den Benfica maçı paylaşımı
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    Fenerbahçe'den Benfica maçı paylaşımı

    Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçında 7 Ağustos Salı günü deplasmanda Benfica ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maça bir hafta kala resmi twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Sarı-lacivertlileri resmi sitesi, "Eusebio'nun yuvasını yeniden ziyaret edeceğimiz için sabırsızlanıyoruz" mesajıyla birlikte Estadio de Luz'da tezahürat yapan Fenerbahçe taraftarlarının olduğu video yayınladı.

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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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