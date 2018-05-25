Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul'da! – Fotomaç – 25 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    Şampiyonlar Ligi Finali 'da!

    Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul'da!

    UEFA , 2005’in ardından 2020’deki Şampiyonlar Ligi finalini de ’a verdi. 30 Mayıs 2020’de oynanacak Devler finaline yine Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.

    UEFA , 2005 yılındaki unutulmaz finalin ardından 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin de 'da oynanmasına karar verdi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gerçekleşen UEFA Yönetim Kurulu toplantısında, 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi final müsabakasının 30 Mayıs 2020 tarihinde 'nda yapılması kararlaştırıldı. Bu önemli başarı ile birlikte Türkiye, ayrıca iki yıl üst üste Avrupa'nın kulüpler bazında üç önemli finalinden ikisine art arda ev sahipliği yapacak. UEFA Yönetim Kurulu, daha önce de 2019 'nın 14 Ağustos 2019 tarihinde Beşiktaş'ın Vodafone Park Stadı'nda oynanmasına karar vermişti. Devler Ligi'nin 2005 yılında İstanbul'da oynanan finali tarihin en heyecanlı karşılaşmalarından birine sahne olmuş; Liverpool-Milan karşısında 3-0 geriye düştüğü maçı 3-3'e getirmiş ve penaltılarla kupayı kazanmıştı. 15 yıl sonra Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak İstanbul, daha önce 20 Mayıs 2009'daki Shakhtar Donetsk-Werder Bremen UEFA Kupası'nın son finaline ev sahipliği yaparken, 21 Haziran-13 Temmuz 2013 tarihleri arasında da FIFA U20 Türkiye'de düzenlenmiş ve İstanbul'daki finalde Fransa ile Uruguay karşı karşıya gelmişti.

    UEFA'NIN İNANCINI GÖSTERİYOR
    Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı , bu kararın Türkiye için çok önemli olduğuna değindi. Demirören, "Avrupa ve dünya futbol takvimlerindeki en önemli mücevherlerden biri olan 2020 Şampiyonlar Ligi finaline ev sahibi olarak duyurulmaktan çok memnunuz. Finalin ikinci kez bize verilmesi Avrupa futbol ailesinin ve UEFA'nın Türkiye'ye duyduğu güven ve inancın güçlü bir göstergesi. Olağanüstü uluslararası bir finale ev sahipliği yapma kabiliyetimiz var. İstanbul ve Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun büyüsünü iki yıl boyunca Avrupa ve ötesinden oyuncular ve taraftarlarla paylaşmayı ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.



    STAIN KAPASİTESİ ARTACAK
    Türkiye Futbol Federasyonu, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığı kapsamında hazırladığı kitapçıkta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun yenileneceğini ve kapasitenin 92 bin 208 kişiye çıkartılacağını belirtmişti. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun bu yenilemenin ardından A Milli Futbol Takımı'nın maçlarına da ev sahipliği yapması bekleniyor. 2002 yılında yapımı tamamlanan Atatürk Olimpiyat Stadı şu anda 76 bin 92 seyirci kapasitesine sahip.



    UEFA'NIN EN İYİ ORTAĞI OLACAĞIZ
    UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı, kararı şöyle değerlendirdi: "Bu sadece büyük bir onur değil, aynı zamanda dünya standartlarında uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapan muhteşem tarihimize de katkıda bulunuyor. UEFA'nın mümkün olan en iyi ortağı olmaya kararlıyız. Bu alandaki önemli deneyimimiz, UEFA'nın hem 2020'de hem de gelecekte gerçekten gurur duyacağı etkinlikleri sunmamızı sağlayacaktır. UEFA için yeni bir sınır vaat eden UEFA EURO 2024'e ev sahipliği yapmak bizim için güçlü bir arzu. Türkiye, her zamankinden daha fazla insana ulaştırmak için küresel bir turnuvaya ev sahipliği yapmak adına heyecan verici fırsatlar sunuyor."
    1. 25.5.2018
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