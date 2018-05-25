Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul'da!
UEFA Yönetim Kurulu, 2005’in ardından 2020’deki Şampiyonlar Ligi finalini de İstanbul’a verdi. 30 Mayıs 2020’de oynanacak Devler finaline yine Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.
UEFA'NIN İNANCINI GÖSTERİYOR
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, bu kararın Türkiye için çok önemli olduğuna değindi. Demirören, "Avrupa ve dünya futbol takvimlerindeki en önemli mücevherlerden biri olan 2020 Şampiyonlar Ligi finaline ev sahibi olarak duyurulmaktan çok memnunuz. Finalin ikinci kez bize verilmesi Avrupa futbol ailesinin ve UEFA'nın Türkiye'ye duyduğu güven ve inancın güçlü bir göstergesi. Olağanüstü uluslararası bir finale ev sahipliği yapma kabiliyetimiz var. İstanbul ve Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun büyüsünü iki yıl boyunca Avrupa ve ötesinden oyuncular ve taraftarlarla paylaşmayı ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.
STAIN KAPASİTESİ ARTACAK
Türkiye Futbol Federasyonu, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığı kapsamında hazırladığı kitapçıkta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun yenileneceğini ve kapasitenin 92 bin 208 kişiye çıkartılacağını belirtmişti. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun bu yenilemenin ardından A Milli Futbol Takımı'nın maçlarına da ev sahipliği yapması bekleniyor. 2002 yılında yapımı tamamlanan Atatürk Olimpiyat Stadı şu anda 76 bin 92 seyirci kapasitesine sahip.
UEFA'NIN EN İYİ ORTAĞI OLACAĞIZ
UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı, kararı şöyle değerlendirdi: "Bu sadece büyük bir onur değil, aynı zamanda dünya standartlarında uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapan muhteşem tarihimize de katkıda bulunuyor. UEFA'nın mümkün olan en iyi ortağı olmaya kararlıyız. Bu alandaki önemli deneyimimiz, UEFA'nın hem 2020'de hem de gelecekte gerçekten gurur duyacağı etkinlikleri sunmamızı sağlayacaktır. UEFA için yeni bir sınır vaat eden UEFA EURO 2024'e ev sahipliği yapmak bizim için güçlü bir arzu. Türkiye, her zamankinden daha fazla insana ulaştırmak için küresel bir turnuvaya ev sahipliği yapmak adına heyecan verici fırsatlar sunuyor."
- 25.5.2018
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Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Parayı veren ve isteyenii varsa olur.
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Aykut Kocaman gözdesi Amin Younes'un peşinde
Toplam 7
Yorum
TARAFTAR Güle güle Aykut hoca , ,Şampiyonluk gelmezse başarı yoktur.
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Garry Rodrigues için sıraya girdiler
Toplam 3
Yorum
Belhanda, Gomis, Fernando 10'ar milyon avro verseler satarım. Bir tek Rodrigues hariç. Takımdaki genç ve potansiyele sahip nadir oyunculardan. ŞL görmesi gerek.
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