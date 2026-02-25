Mebude resitali

Çaykur Rizespor’un yeni transferi Nijerya asıllı İskoç kanat Mebude, G.Birliği beraberliği ve Kocaelispor galibiyetinde asistleriyle öne çıktı
Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 06:50
Çaykur Rizespor'un ara transferde Belçika'da Westerlo'dan aldığı Nijerya asıllı İskoç 21 yaşındaki ofansif sağ kanat Adedire Mebude, şov yapıyor. 2023 yazında İngiliz devi Manchester City'den Westerlo'ya katılıp burada 36 maçta 4 gol, 2 asist katkısı yapan genç hücumcu, Rak-Sakyi'nin yerine geldiği Atmacalar'da da hızlı başladı. Mebude, Başkent'te 2-2 sona eren Gençlerbirliği maçında Mithat'ın farkı bire indiren golünde asisti yaptı. Geçen hafta da 2-0'lık Kocaelispor galibiyetinde gol perdesini açan Mihalia'yı golle buluşturdu. 4 maçta 2 asist katkısı veren İskoç kanat, taraftarların sevgilisi oldu.