CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Rizespor Mebude resitali

Mebude resitali

Çaykur Rizespor’un yeni transferi Nijerya asıllı İskoç kanat Mebude, G.Birliği beraberliği ve Kocaelispor galibiyetinde asistleriyle öne çıktı

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 06:50
Mebude resitali
Çaykur Rizespor'un ara transferde Belçika'da Westerlo'dan aldığı Nijerya asıllı İskoç 21 yaşındaki ofansif sağ kanat Adedire Mebude, şov yapıyor. 2023 yazında İngiliz devi Manchester City'den Westerlo'ya katılıp burada 36 maçta 4 gol, 2 asist katkısı yapan genç hücumcu, Rak-Sakyi'nin yerine geldiği Atmacalar'da da hızlı başladı. Mebude, Başkent'te 2-2 sona eren Gençlerbirliği maçında Mithat'ın farkı bire indiren golünde asisti yaptı. Geçen hafta da 2-0'lık Kocaelispor galibiyetinde gol perdesini açan Mihalia'yı golle buluşturdu. 4 maçta 2 asist katkısı veren İskoç kanat, taraftarların sevgilisi oldu.
F.Bahçe'de flaş ayrılık kararı! Kasımpaşa maçı sonrası...
Fener'in Muriqi ısrarı!
DİĞER
Beşiktaş'ta rota yine İngiltere! Transferde beklenmedik hamle...
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü: 1 pilot şehit oldu
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Osimhen'den transfer yanıtı: Neden olmasın!
Buruk: Skor avantajı çok önemli ama...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zeren Spor çeyrek finalde! Zeren Spor çeyrek finalde! 01:08
Zeren Spor çeyrek finalde! Zeren Spor çeyrek finalde! 01:07
Osimhen'den transfer yanıtı: Neden olmasın! Osimhen'den transfer yanıtı: Neden olmasın! 01:05
Buruk: Skor avantajı çok önemli ama... Buruk: Skor avantajı çok önemli ama... 01:03
VAR kayıtları açıklandı! G.Saray'ın golü... VAR kayıtları açıklandı! G.Saray'ın golü... 01:03
F.Bahçe'de flaş ayrılık kararı! Kasımpaşa maçı sonrası... F.Bahçe'de flaş ayrılık kararı! Kasımpaşa maçı sonrası... 01:03
Daha Eski
Spalletti: Senaryo değişebilir Spalletti: Senaryo değişebilir 01:03
G.Saray'a 23'lük orta saha! Bonservisi dudak uçuklattı G.Saray'a 23'lük orta saha! Bonservisi dudak uçuklattı 01:02
G.Saray Juventus'un yıldızını istiyor! G.Saray Juventus'un yıldızını istiyor! 01:02
Ezeli rakiplerden El Karouani kapışması! Ezeli rakiplerden El Karouani kapışması! 01:02
G.Saray'dan rekor prim! Böyle rakam görülmedi G.Saray'dan rekor prim! Böyle rakam görülmedi 01:02
Çağrı Balta imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları Çağrı Balta imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları 01:02