Rizespor G.Antep’e hazır

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri’nde, teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda kuvvet, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Atmcalar, bugün Gaziantep’e gidecek.
