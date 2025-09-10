CANLI SKOR ANA SAYFA
Çaykur Rizesporlu Canpolat: İyi bir sezon geçireceğimize inanıyoruz

Çaykur Rizesporlu Canpolat: İyi bir sezon geçireceğimize inanıyoruz

Çaykur Rizespor’un genç file bekçisi Erdem Canpolat, “Henüz daha bir puan aldık ama çok iyi çalışıyoruz. İyi bir sezon geçireceğimize inanıyoruz” dedi.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2025 Çarşamba 13:00
Çaykur Rizesporlu Canpolat: İyi bir sezon geçireceğimize inanıyoruz

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ligin 5'inci haftasında 15 Eylül Pazartesi saat 20.00'da Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Yeşil-mavililer, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde hazırlıklarına sürdürdü. Salonda başlayan antrenman sahada ısınma ve istasyon çalışmasıyla devam etti. Antrenman öncesi Çaykur Rizespor'un genç file bekçisi Erdem Canpolat, saha kenarında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İyi bir sezon geçireceklerine inandıklarını söyleyen Canpolat, "Yeni kalecimiz aramıza katıldı. Mili aradan dolayı henüz daha tanışamadık. Kendisini takım olarak iyi ağırlayacağız. Bende gün gün hafta hafta daha iyi olmaya çalışıyorum ve tecrübe kazanmaya çalışıyorum. Gençlerbirliği maçına çok iyi hazırlanıyoruz. Pazartesi günü evimizde oynayacağız. İnşallah 3 puan alıp taraftarlarımızla kutlayacağız. Henüz daha bir puan aldık ama çok iyi çalışıyoruz. İyi bir sezon geçireceğimize inanıyoruz" dedi.

