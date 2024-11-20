  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Rizespor Rachid Ghezzal: Rizespor'u tercih etme sebebim...

Rachid Ghezzal: Rizespor'u tercih etme sebebim...

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'ta sözleşmesi biten ve ardından Çaykur Rizespor'a transfer olan Rachid Ghezzal, karar verme sürecinde yaşadıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu, 3 büyüklerin Avrupa yolculuğunu yorumladı. İşte Cezayirli oyuncunun A Spor'a özel verdiği röportaj...

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2024 Çarşamba 15:42
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rachid Ghezzal: Rizespor'u tercih etme sebebim...

Geçtiğimiz haziran ayında Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, takımdan ayrıldığını açıklamıştı. Ardından 32 yaşındaki futbolcunun eylül ayında yeşil mavili kulübe katıldığı, "Deneyimli oyuncu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra 1+1 yıllık anlaşmayı imzaladı. Yeni transferimiz Ghezzal'a 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri ile Karadeniz temsilcisi tarafından duyurulmuştu.

Bu sezon Rizespor forması ile 5 maça çıkan Ghezzal, 206 dakika sahada kaldı ve 1 asist kaydetti.

Cezayirli oyuncu, A Spor'a konuştu.

İŞTE GHEZZAL'IN AÇIKLAMALARI

GHEZZAL BEŞİKTAŞ'TAN AYRILIĞINI BU İFADELER İLE DUYURMUŞTU

Beşiktaş'ta bir Süper Lig, iki Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Ghezzal, "4 yıla sığan harika anlardan sonra veda etmek her zaman zordur. Teşekkür etmekten başka söyleyecek bir şey yok. Çalıştığım tüm takım arkadaşlarıma (kardeşlerime) ve teknik ekiplere, saha içinde bu anları benimle paylaştıkları için çok teşekkür ederim. Bana ve aileme her gün yardımcı olan perde arkasındaki tüm çalışanlara da çok teşekkür ederim. Son olarak da sevgili Beşiktaş taraftarları, sizlere de sonsuz sevginiz ve desteğiniz için çok teşekkür ederim. Futbola ve bu kulübe olan tutkunuz benim için unutulmaz bir hatıra olarak kalacaktır. Tekrar yollarımızın kesişeceğinden eminim. Bir kez kartal olduysan hep öyle kalırsın." diyerek sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile siyah beyazlılara veda etmişti.

Mourinho eski öğrencisiyle bir araya gelecek! İngiliz devinden müjde
Galatasaray'da Yunus Akgün kararı! 2.5 katına imza atıyor
DİĞER
Usta oyuncu Hülya Avşar’dan nostalji kuşağı! “Dünden bugüne her hali çok güzel”
Başkan Erdoğan'dan G20 dönüşü uçakta gazetecilere önemli açıklamalar
Doğan'ın listesi divana sunuldu
Şenol Güneş'ten transfer açıklaması
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tadic'e doğum günü sürprizi Tadic'e doğum günü sürprizi 15:23
G.Saraylıların beklediği haber geldi! Osimhen'in bonservisi... G.Saraylıların beklediği haber geldi! Osimhen'in bonservisi... 15:21
Doğan'ın listesi divana sunuldu Doğan'ın listesi divana sunuldu 15:19
F.Bahçe'de iki isimden müjde! F.Bahçe'de iki isimden müjde! 15:11
A. Efes'in yeni sportif direktörü İsmail Şenol oldu A. Efes'in yeni sportif direktörü İsmail Şenol oldu 14:46
Oosterwolde'den F.Bahçe itirafı: Ayrılık... Oosterwolde'den F.Bahçe itirafı: Ayrılık... 14:31
Daha Eski
Fenerbahçe Medicana - Monza maçı detayları! Fenerbahçe Medicana - Monza maçı detayları! 14:15
Volkan Demirel: G.Saray'ı yenme duyugusunu... Volkan Demirel: G.Saray'ı yenme duyugusunu... 14:09
Galatasaray'da Yunus Akgün kararı! 2.5 katına imza atıyor Galatasaray'da Yunus Akgün kararı! 2.5 katına imza atıyor 13:55
Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı detayları! Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı detayları! 13:32
Nadal tenise veda etti Nadal tenise veda etti 13:15
En-Nesyri için inanılmaz teklif! Servet önerdiler En-Nesyri için inanılmaz teklif! Servet önerdiler 13:03