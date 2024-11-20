Rachid Ghezzal: Rizespor'u tercih etme sebebim...

Geçtiğimiz haziran ayında Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, takımdan ayrıldığını açıklamıştı. Ardından 32 yaşındaki futbolcunun eylül ayında yeşil mavili kulübe katıldığı, "Deneyimli oyuncu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra 1+1 yıllık anlaşmayı imzaladı. Yeni transferimiz Ghezzal'a 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri ile Karadeniz temsilcisi tarafından duyurulmuştu.

Bu sezon Rizespor forması ile 5 maça çıkan Ghezzal, 206 dakika sahada kaldı ve 1 asist kaydetti.

Cezayirli oyuncu, A Spor'a konuştu.

İŞTE GHEZZAL'IN AÇIKLAMALARI

GHEZZAL BEŞİKTAŞ'TAN AYRILIĞINI BU İFADELER İLE DUYURMUŞTU

Beşiktaş'ta bir Süper Lig, iki Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Ghezzal, "4 yıla sığan harika anlardan sonra veda etmek her zaman zordur. Teşekkür etmekten başka söyleyecek bir şey yok. Çalıştığım tüm takım arkadaşlarıma (kardeşlerime) ve teknik ekiplere, saha içinde bu anları benimle paylaştıkları için çok teşekkür ederim. Bana ve aileme her gün yardımcı olan perde arkasındaki tüm çalışanlara da çok teşekkür ederim. Son olarak da sevgili Beşiktaş taraftarları, sizlere de sonsuz sevginiz ve desteğiniz için çok teşekkür ederim. Futbola ve bu kulübe olan tutkunuz benim için unutulmaz bir hatıra olarak kalacaktır. Tekrar yollarımızın kesişeceğinden eminim. Bir kez kartal olduysan hep öyle kalırsın." diyerek sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile siyah beyazlılara veda etmişti.