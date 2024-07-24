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Hugo an meselesi

Atmacalar, 33 yaşındaki Brezilyalı savunmacıyla anlaştı. Kulübü Bahia ile kıran kırana pazarlık yapan yeşil-mavililer, büyük mesafe kat etti ve imza için gün saymaya başladı

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
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Hugo an meselesi

Çaykur Rizespor, transferde bombaları patlatacak. Harcama limitinde ilk 5'teki Atmacalar, teknik direktör İlhan Palut'un raporu doğrultusunda savunmaya takviye için rotasını Brezilya'ya çevirdi. Rize ekibi, daha önce Trabzonspor forması giymiş olan Vitor Hugo'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Palut, 33 yaşındaki tecrübeli stoperin alınmasını çok istiyor ve bu transferin gerçekleşmesi için büyük çaba harcıyor

PANA'DA KİRALIKTI

Geçen sezonun 2. yarısını Yunanistan ekibi Panathinaikos'ta kiralık geçiren Hugo, 10 maçta oynadı. Defansif anlamda takımına önemli katkılar sağlayan sambacı, kulübü Bahia ile 2026'ya kadar kontratı olmasına rağmen, Karadeniz ekibinin teklifini kabul etti. Bahia'yla pazarlıkları yoğun bir şekilde sürdüren yönetim, büyük bir mesafe kat etti ve imza için gün sayıyor. Rizespor, Hugo transferini tamamlayarak yeni sezona güçlü bir şekilde başlamayı hedefliyor.

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