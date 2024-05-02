Haberler Rizespor Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayan Çaykur Rizespor İstanbul'a gitti

Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayan Çaykur Rizespor İstanbul'a gitti

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gitti. İşte detaylar...

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 16:56
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayan Çaykur Rizespor İstanbul'a gitti

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gitti.

Yeşil-mavili futbolcular, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmana koşuyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, şut çalışmasının ardından tamamlandı.

Antrenmanda Janne-Pekka Laine, Mame Mor Faye, Benhur Keser ve Mithat Pala takımdan ayrı çalıştı.

Çaykur Rizespor kafilesi, antrenmanın ardından Rize-Artvin Havalimanı'ndan uçakla İstanbul'a gitti.

Öte yandan sakatlığı nedeniyle tedavi gören Gökhan Akkan kafileye dahil edilirken, bu futbolcunun Beşiktaş karşısında oynayıp oynamayacağı maç saatinde doktor raporuyla netlik kazanacak.

Türk Telekom
Al Musrati'nin cezası belli oldu!
DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin 2 yıldızı Bundesliga'ya! Xabi Alonso'nun gözü onlarda...
Masa kuruldu! Başkan Erdoğan Özgür Özel'i kabul etti: Tarihi görüşmede gündem yeni anayasa | İlk kareler geldi
TFF'den seçim açıklaması! İmza sayısı...
F.Bahçe'ye İtalya'yı sallayan forvet!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş - Rizespor maçı ne zaman?
İlhan Palut’un eseri Olawoyin
A101 ALDIN ALDIN BU PERŞEMBE | 2 Mayıs A101 indirimli ürünler kataloğu
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATAR? |🐄 2024 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar yatacak?
TOKMAK KÖFTE TARİFİ | 🔴Tokmak köfte nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hoffenheim - RB Leipzig maçı ne zaman? Hoffenheim - RB Leipzig maçı ne zaman? 16:39
Torino - Bologna maçı ne zaman? Torino - Bologna maçı ne zaman? 16:33
TFF'den seçim açıklaması! İmza sayısı... TFF'den seçim açıklaması! İmza sayısı... 16:32
Getafe - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Getafe - Athletic Bilbao maçı ne zaman? 16:29
Luton Town - Everton maçı ne zaman? Luton Town - Everton maçı ne zaman? 16:26
Timur canlı yayında açıkladı! Yeni yönetimde yer alacak mı? Timur canlı yayında açıkladı! Yeni yönetimde yer alacak mı? 16:22
Daha Eski
G.Saray'da Angelino pişmanlığı! G.Saray'da Angelino pişmanlığı! 15:54
"Biz hep saha içinde kalmaya çalıştık!" "Biz hep saha içinde kalmaya çalıştık!" 15:43
Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? 15:12
Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman? Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman? 15:08
"Tüm kupaları almış teknik adam olarak..." "Tüm kupaları almış teknik adam olarak..." 14:51
A. Efes'ten flaş Mijatovic kararı! A. Efes'ten flaş Mijatovic kararı! 14:45