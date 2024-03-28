Haberler Rizespor Çaykur Rizesporlu Zeqiri: Hedefimize ulaşmak istiyoruz!

Çaykur Rizesporlu Zeqiri: Hedefimize ulaşmak istiyoruz!

Çaykur Rizesporlu Altin Zeqiri, "Ligdeki maçları tek tek ele almamız lazım. Bu maçlarda olabildiğince yüksek puan toplamamız gerekiyor. Kalan maçları en iyi şekilde geçip hedefimize ulaşmak istiyoruz. Şu anda tek odak noktam Rizespor. Takım olarak hedeflerimize ulaşmak istiyoruz" dedi.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 14:31
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Çaykur Rizesporlu Zeqiri: Hedefimize ulaşmak istiyoruz!

Süper Lig'in 31'inci haftasında 2 Nisan Salı günü deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör İlhan Palut yönetimde gerçekleştirilen antrenman; ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın basına kapalı olarak gerçekleştirilen bölümünde ise İstanbulspor maçının taktik çalışmalarının yapıldığı öğrenildi.

Antrenman öncesinde yeşil-mavili ekibin kanat oyuncusu Altin Zeqiri basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İstanbulspor maçına iyi hazırlandıklarını söyleyen Zeqiri, "İstanbulspor maçına iyi hazırlanıyoruz. İyi bir dönem geçiriyoruz. İstanbulspor maçına üç puan için gideceğiz. Bireysel anlamda ise son dönemdeki performansım beni de memnun ediyor. Umarım bu yolda devam ederiz. Takım olarak sezon sonu hedeflerini konuştuklarına değinen Zeqiri, "Bir çok şeyi konuşuyoruz ama öncelikli lige maç maç bakıyoruz. Ligdeki maçları tek tek ele almamız lazım. Bu maçlarda olabildiğince yüksek puan toplamamız gerekiyor. Kalan maçları en iyi şekilde geçip hedefimize ulaşmak istiyoruz. Şu anda tek odak noktam Rizespor. Takım olarak hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Kendim için değil takımın geleceğini düşünüyorum. Önce bu sezonu iyi bir noktada bitirmek istiyoruz. Sonrasında takımım ve benimi için en iyisini göreceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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