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Çaykur Rizespor Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 27. hafta karşılaşmasında konuk olacağı Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti. İşte detaylar...

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 16:00
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Çaykur Rizespor Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 27. haftasında 23 Şubat Cuma günü saat 20.00'da deplasmanda karşılaşacağı Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Antrenman, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirildi. İdman, çabuk kuvvet ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Antrenmanın ikinci kısmında minyatür kalelerde taktik çalışma yapılırken kaleciler, kaleci antrenörleri eşliğinde takımdan ayrı olarak çalıştı. Antrenman dar alanda çift kale maç ile tamamlandı. Sakatlıktan çıkan Janne-Pekka Laine takımdan ayrı çalıştı.

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