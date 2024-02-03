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Rizespor - Konyaspor maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de 24. hafta heyecanı yaşanıyor. Günün ilk karşılaşmasında Çaykur Rizespor sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 13:50
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Rizespor - Konyaspor maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Çaykur Rizespor sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlıyor. Maçın canlı anlatımı haberimizde...

RİZESPOR - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ

Rizespor: Gökhan, Taha, Mocsi, Emirhan, Hojer, Shelvey, Olawoyin, Varesanovic, Benhur, Zeqiri, Gaich.

Konyaspor: Slowik, Cebrail, Uğurcan, Damjanovic, Guilherme, Oğulcan, Nzonzi, Prip, Cicaldau, Ndao, Ethemi.

RİZESPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Rizespor - Konyaspor maçı saat 13.30 itibarıyla başladı. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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