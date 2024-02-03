Rizespor - Konyaspor maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Çaykur Rizespor sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlıyor. Maçın canlı anlatımı haberimizde...
RİZESPOR - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ
Rizespor: Gökhan, Taha, Mocsi, Emirhan, Hojer, Shelvey, Olawoyin, Varesanovic, Benhur, Zeqiri, Gaich.
Konyaspor: Slowik, Cebrail, Uğurcan, Damjanovic, Guilherme, Oğulcan, Nzonzi, Prip, Cicaldau, Ndao, Ethemi.
RİZESPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Rizespor - Konyaspor maçı saat 13.30 itibarıyla başladı. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.