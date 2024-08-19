Carlo Ancelotti'nin Arda Güler mahcubiyeti! Özür diledi
İspanya La Liga'nın ilk haftasında milli yıldızımız Arda Güler'in takımı Real Madrid deplasmanda Real Mallorca ile karşı karşıya geldi. Başkent ekibi rakibiyle 1-1'lik skorla berabere kaldı. Bu maçın ardından ise flaş gelişmeler yaşandı. Carlo Ancelotti, Arda Güler'den özür diledi. İşte haberin detayları...
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Defansa Central'de yer alan habere göre mücadele sonrası teknik direktör Ancelotti, Arda Güler'le konuşarak hem pişmanlığını dile getirdi hem de özür diledi.
Değişiklikleri daha önce yapması gerektiğini kabul eden İtalyan teknik adamın, 'Hata yaptım, değişiklikleri daha önce yapmalıydım' ifadelerini kullandığı iddia edildi.
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