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Carlo Ancelotti'nin Arda Güler mahcubiyeti! Özür diledi

İspanya La Liga'nın ilk haftasında milli yıldızımız Arda Güler'in takımı Real Madrid deplasmanda Real Mallorca ile karşı karşıya geldi. Başkent ekibi rakibiyle 1-1'lik skorla berabere kaldı. Bu maçın ardından ise flaş gelişmeler yaşandı. Carlo Ancelotti, Arda Güler'den özür diledi. İşte haberin detayları...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 11:33
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MESUT ERKAM ŞAHİN
Carlo Ancelotti'nin Arda Güler mahcubiyeti! Özür diledi

İspanya La Liga'nın ilk haftasında milli yıldızımız Arda Güler'in takımı Real Madrid, Real Mallorca ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Carlo Ancelotti'nin Arda Güler mahcubiyeti! Özür diledi

Zorlu mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Karşılaşmanın 13. dakikasında Real Madrid Rodrygo'nun golüyle öne geçti.

Carlo Ancelotti'nin Arda Güler mahcubiyeti! Özür diledi

Fakat Fenerbahçe'nin eski yıldızı Vedat Muriqi Mallorca adına skoru 1-1'e getirdi. Kosovalı oyuncu 90+7'de rakibine yaptığı sert müdahele nedeniyle ise kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Carlo Ancelotti'nin Arda Güler mahcubiyeti! Özür diledi

Defansa Central'de yer alan habere göre mücadele sonrası teknik direktör Ancelotti, Arda Güler'le konuşarak hem pişmanlığını dile getirdi hem de özür diledi.

Carlo Ancelotti'nin Arda Güler mahcubiyeti! Özür diledi

Değişiklikleri daha önce yapması gerektiğini kabul eden İtalyan teknik adamın, 'Hata yaptım, değişiklikleri daha önce yapmalıydım' ifadelerini kullandığı iddia edildi.

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