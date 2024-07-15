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Arda Güler Real Madrid'den ayrılacak mı? Milan'a transfer yanıtı geldi

A Milli Takım ve Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'in transferi hakkında flaş bir gelişme yaşanıyor. Milan EURO 2024'te yıldızlaşan genç oyuncuya talip olmuştu. İşte eflatun beyazlı kulübün verdiği karar. | TRANSFER HABERİ

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2024 Pazartesi 09:21
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Arda Güler Real Madrid'den ayrılacak mı? Milan'a transfer yanıtı geldi

Real Madrid Türk yıldızı Arda Güler hakkında transfer kararını verdi.

Daha önce Real Madrid'den Brahim Diaz'ı kiralayan Milan'ın bu kez Arda Güler için de devrede olduğu iddia edilmişti.

İspanyol basını Defensa Central'de yer alan habere göre Real Madrid, milli oyuncuyu kadroda tutmak istediği için Milan'ın teklifini reddetti.

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Arda Güler için Real Madrid'in kararı çok net. Arda'nın gitmesine izin vermek istemiyorlar. Ne kiralık ne de transfer olarak. Toni Kroos'un ayrılması orta sahada Türk oyuncunun adını taşıyan bir boşluk yarattı. Carlo Ancelotti, orta sahada rotasyon seçenekleri azaldığı için onu dikkate alacaktır." yanıtı verildi.

Geçtiğimiz sezon sakatlıklarla boğuşan genç oyuncu Real Madrid formasıyla 11 maçta görev alırken 6 gol kaydetti.

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