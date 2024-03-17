İsmail Kartal'ın kozu Edin Dzeko!

Konferans Ligi'nde çeyrek finale kalan Fenerbahçe, ligde bugün ezeli rakibi Trabzonspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler adına belki de şampiyonluk yolundaki en kritik maç. Şu ana kadar Fenerbahçe'nin başında Trabzonspor'a karşı oynadığı 4 karşılaşmayı da kazanamayan İsmail Kartal, bu şanssızlığını bugün kırmak istiyor. Union SG maçı sonrasında evine dahi gitmeyen ve ekibiyle Samandıra'da Trabzonspor'u çalışan 62 yaşındaki teknik adam galibiyet planını hazırladı.

OSAYİ KİLİTLEYECEK

Savunmasında sıkıntı yaşayan rakibi karşısında Edin Dzeko'ya özel görev veren Kartal, Boşnak yıldızla dün özel bir görüşme yaptı. Dzeko'dan arkadaşlarına duvar olmasını isteyen İsmail hoca, Tadic ile İrfan Can'a alan boşaltmasını talep etti. Dzeko, stoperleri üzerine çekecek ve arkadaki boşluklara kaçıracağı isimlerle gole ulaşmaya çalışacak. Osayi'yi de Trezeguet'yle adam adama oynatacak olan Kartal, bu hamlesiyle Mısırlı yıldızı etkisiz hale getirmeyi amaçlıyor.