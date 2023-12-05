Haberler Real Madrid Arda Güler'dan Bellingham'a yanıt! "Saha dışında..."

Arda Güler'dan Bellingham'a yanıt! "Saha dışında..."

Son dakika spor haberi: Real Madrid'de sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kalan Arda Güler, geri dönüş için sıkı çalışıyor. İlk resmi maçına çıkmak için gün sayan Arda Güler hakkında İspanyol devinin yıldız futbolcusu Jude Bellingham övgü dolu sözler sarf etmişti. İngiliz yıldızın açıklamalarına Arda Güler'den cevap geldi. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 13:03
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Arda Güler'dan Bellingham'a yanıt! "Saha dışında..."

Dünyada yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Golden Boey ödülünün sahibi bu yıl Real Madrid'in İngiliz yıldızı Jude Bellingham oldu.

Arda Güler'dan Bellingham'a yanıt! "Saha dışında..."

Real Madrid tarihinde ilk 15 maçta en fazla skor katkısı yapma unvanını ele geçiren ve Ronaldo ve Raul gibi Madrid efsanelerini geride bırakan Bellingham, eflatun-beyazlıların yeni efsanesi olma yoluna ilerliyor.

Arda Güler'dan Bellingham'a yanıt! "Saha dışında..."

RONALDO'YU GERİDE BIRAKTI
Sezon başında Real Madrid'e 120 milyon euroya transfer olan Jude Bellingham performansıyla göz doldurmaya devam ediyor.

Arda Güler'dan Bellingham'a yanıt! "Saha dışında..."

İngiliz futbolcu, La Liga'nın 14. haftasında Cadiz'e karşı 14. golünü kaydetti.

Arda Güler'dan Bellingham'a yanıt! "Saha dışında..."

Bellingham böylelikle Real Madrid formasıyla çıktığı ilk 15 maçta Cristiano Ronaldo'dan daha fazla gol atmış oldu.

Arda Güler'dan Bellingham'a yanıt! "Saha dışında..."

Ronaldo, Manchester United'dan Real Madrid'e transfer olduktan sonra ilk 15 maçında 13 gole imza atmıştı.

Arda Güler'dan Bellingham'a yanıt! "Saha dışında..."

Ayrıca Bellingham, Real Madrid'in Alfredo Di Stefano, Pruden Sanchez gibi ikon isimlerini de geride bıraktı.

Arda Güler'dan Bellingham'a yanıt! "Saha dışında..."

Her iki isim de ilk sezonlarında Ronaldo gibi 15 maçta 13 gol kaydetmişti.

Arda Güler'dan Bellingham'a yanıt! "Saha dışında..."

Sezon başında Borussia Dortmund'dan rekor bedelle Real Madrid'e transfer olan İngiliz süperstar, İtalyan Tuttosport gazetesi tarafından dünyada yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Golden Boy ödülünün sahibi oldu.

Arda Güler'dan Bellingham'a yanıt! "Saha dışında..."

"ARDA BİR FENOMEN"
Golden Boy ödülüna layık görülen yıldız oyuncu, Arda Güler hakkında övgü dolu sözler kullandı.

Arda Güler'dan Bellingham'a yanıt! "Saha dışında..."

Bellingham, "Arda Güler bir sonraki Golden Boy ödülünün sahibi olabilir.

Arda Güler'dan Bellingham'a yanıt! "Saha dışında..."

Bu konuda üç isim söyleyeceğim. Birincisi, bir fenomen olan Arda Güler, onu antrenmanlarda izliyoruz ve ondan çok memnunuz.

Arda Güler'dan Bellingham'a yanıt! "Saha dışında..."

Sonra Borussia Dortmund'dan eski takım arkadaşım Jamie Bynoe-Gittens. Ve son olarak kardeşim Jobe." ifadelerini kullandı.

Arda Güler'dan Bellingham'a yanıt! "Saha dışında..."

ARDA'DAN BELLINGHAM'A YANIT!
Arda Güler, Jude Bellingham'ın kendisi hakkında övgü dolu sözler kullanmasının ardından İngiliz yıldıza yanıt verdi.

Arda Güler'dan Bellingham'a yanıt! "Saha dışında..."

Bellingham'ın sözleri karşısında duygulanan Arda Güler, "Topla oynarken bir dahi... Ama saha dışında da en az onun kadar iyi, hatta daha iyi." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bellingham'dan olay Arda sözleri!
Fenomen Arda
Süper Loto sorgulama ekranı 5 Aralık Salı
Küçükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (5 Aralık 2023)
Bahçelievler'de sular ne zaman gelecek? (5 Aralık 2023)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Feyyaz Uçar'dan derbi hakkında açıklamalar! Feyyaz Uçar'dan derbi hakkında açıklamalar! 13:49
Trabzonspor - Çorum FK maçı ne zaman? Trabzonspor - Çorum FK maçı ne zaman? 13:48
Kayserispor - Vanspor FK maçı ne zaman? Kayserispor - Vanspor FK maçı ne zaman? 13:32
P. Karşıyaka’nın evinde bileği bükülmüyor! P. Karşıyaka’nın evinde bileği bükülmüyor! 13:29
Hatayspor - Düzcespor maçı ne zaman? Hatayspor - Düzcespor maçı ne zaman? 13:28
Konyaspor - Beyoğlu Yeni Çarşı maçı ne zaman? Konyaspor - Beyoğlu Yeni Çarşı maçı ne zaman? 13:25
Daha Eski
Adanaspor - Esenler Erokspor maçı ne zaman? Adanaspor - Esenler Erokspor maçı ne zaman? 13:19
Gençlerbirliği - Viven Bornova maçı ne zaman? Gençlerbirliği - Viven Bornova maçı ne zaman? 13:17
Angelino'dan beklenmedik talep! Angelino'dan beklenmedik talep! 12:21
Kadro dışılar kapıda! F.Bahçe derbisinde... Kadro dışılar kapıda! F.Bahçe derbisinde... 12:24
BB Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı ne zaman? BB Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı ne zaman? 12:30
Bandırmaspor - Somaspor maçı ne zaman? Bandırmaspor - Somaspor maçı ne zaman? 12:34