Edinson Cavani Real Madrid'e – Fotomaç – 17 Haziran 2018
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    18 Haziran 2018, Pazartesi
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    Edinson Cavani Real Madrid'e

    nedeniyle Avrupa'da sezonu durgun geçse de iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

    nedeniyle Avrupa'da sezonu durgun geçse de iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Son transfer bombasının geldiği yer ise oldu. 'e yakınlığı ile bilinen Marca gazetesi, 'nin golcüsü Cavani'nin Real'e gelebileceğini duyurdu. Haberde Uruguaylı forvet için Madrid'li yöneticilerin Fransız ekibiyle ilk teması kurdukları belirtilerek bütçe olarak 100 milyon euro'yu gözden çıkardıkları hatta bu rakamın daha da yükselebileceği kaydedildi. Ayrıca Ronaldo'nun kalması halinde Cavani ile çok iyi anlaşacağı yorumu da yapıldı.

    1. 17.6.2018
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