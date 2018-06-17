Dünya Kupası nedeniyle Avrupa'da transfer sezonu durgun geçse de iddiaların ardı arkası kesilmiyor.
Dünya Kupası nedeniyle Avrupa'da transfer sezonu durgun geçse de iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Son transfer bombasının geldiği yer ise İspanya oldu. Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen Marca gazetesi, PSG'nin golcüsü Cavani'nin Real'e gelebileceğini duyurdu. Haberde Uruguaylı forvet için Madrid'li yöneticilerin Fransız ekibiyle ilk teması kurdukları belirtilerek bütçe olarak 100 milyon euro'yu gözden çıkardıkları hatta bu rakamın daha da yükselebileceği kaydedildi. Ayrıca Ronaldo'nun kalması halinde Cavani ile çok iyi anlaşacağı yorumu da yapıldı.
- 17.6.2018
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Beşiktaş'ta Negredo iddialı!
Toplam 2
Yorum
karakartalll yıllık maliyetinde indirime gidecekse 2. forvet olarak kalsın belki arkasında iyi bir 10 numarayla bir şeyler yapabilir takımada alıştı.
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Kocaman hayal kırıklığı
Toplam 14
Yorum
hakan çok basit biriydide o yüzden basite aldırdı. bakıyorum gecen yıl küfrederek gitmesini isteyenler bu yıl hernedense duygusal davranmaya basly
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Henüz resmi temas yok!
Toplam 1
Yorum
karado aykut hoca ile devam fb şampiyon.
Edinson Cavani Real Madrid'e haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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