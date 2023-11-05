Pendik'ten gol şov

Süper Lig'de dün Esenyurt'da İstanbul derbisi vardı. İstanbulspor evinde Pendikspor'u konuk etti. İlk yarım saat orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Konuk ekip bu dakikada Erencan'ın golüyle 1-0'ı buldu. İstanbulspor 40'ta Ndao ile skoru 1-1'e getirdi. İlk devrenin uzatma dakikalarında Welington'ın golüyle Pendikspor bir kez daha üstünlüğü eline geçirdi. Stoper Welington 60'ta bir kez daha sahne aldı ve skoru 3-1 yaptı. 83'te Thuram'ın golüyle Pendikspor skoru 4-1'e getirdi. 89'da Rroca'nın golü skoru belirledi. Pendikspor deplasmanda 4-2'lik skorla 3 puanı hanesine yazdırdı.