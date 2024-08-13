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Yusuf Dikeç Elon Musk ile ne konuşacak? Tüm merak edilenleri cevapladı!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İkonik duruşuyla dünya gündemine oturan Yusuf Dikeç, kendisiyle ilgili gelen sosyal medya yorumlarını değerlendirirken, Elon Musk ile ne konuşacağını da açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 16:56 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 17:05
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Yusuf Dikeç Elon Musk ile ne konuşacak? Tüm merak edilenleri cevapladı!

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları karma 10 metre havalı tabancada finalinde 2. olarak Türkiye'ye bu branştaki ilk olimpiyat madalyasını kazandırmıştı. Öte yandan Yusuf Dikeç'in atış yaparken kendinden emin tavırları ve eli cebinde tarzı herkes tarafından çok konuşulmuştu.

İkonik duruşuyla dünya gündemine oturan milli sporcumuz Yusuf Dikeç, SABAH'a açıklamalarda bulundu.

Yusuf Dikeç, kendisi hakkında sosyal medyadan gelen yorumları değerlendirdi ve Elon Musk ile ne konuşacağını açıkladı.

İşte Yusuf Dikeç'in tüm merak edilenleri cevapladığı o röportaj...

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