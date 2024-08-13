Yusuf Dikeç Elon Musk ile ne konuşacak? Tüm merak edilenleri cevapladı!

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları karma 10 metre havalı tabancada finalinde 2. olarak Türkiye'ye bu branştaki ilk olimpiyat madalyasını kazandırmıştı. Öte yandan Yusuf Dikeç'in atış yaparken kendinden emin tavırları ve eli cebinde tarzı herkes tarafından çok konuşulmuştu.

İkonik duruşuyla dünya gündemine oturan milli sporcumuz Yusuf Dikeç, SABAH'a açıklamalarda bulundu.

Yusuf Dikeç, kendisi hakkında sosyal medyadan gelen yorumları değerlendirdi ve Elon Musk ile ne konuşacağını açıkladı.

İşte Yusuf Dikeç'in tüm merak edilenleri cevapladığı o röportaj...