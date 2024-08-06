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ÇİN 2-3 TÜRKİYE (MAÇ SONUCU) Filenin Sultanları yarı finalde | PARİS 2024 OLİMPİYATLARI

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Paris Olimpiyatları'nda çeyrek finalde karşı karşıya geldiği Çin'i 3-2 yenerek yarı finale yükseldi. İşte ayrıntılar...

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 11:59 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 12:28
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ÇİN 2-3 TÜRKİYE (MAÇ SONUCU) Filenin Sultanları yarı finalde | PARİS 2024 OLİMPİYATLARI

Filenin Sultanları, Paris Olimpiyatları'nı adeta salladı... Sultanlarımız, South Paris Arena'da oynanan karşılaşmada güçlü rakibi Çin'i 3-2'lik skorla geçerek adını yarı finale yazdırdı.

YARI FİNAL İTALYA - SIRBİSTAN GALİBİYLE

Millilerimiz, ilk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2, ikinci müsabakasında da Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etmişti. Yarı final rakibimiz ise İtalya-Sırbistan maçının galibi olacak. Oyunlarda ilk madalyasını kazanmayı hedefleyen ay-yıldızlılar, yarı final maçını 8 Ağustos Perşembe günü oynayacak.

ÇİN 2-3 TÜRKİYE

1. SET SONUCU: 23-25

2. SET SONUCU: 25-21

3. SET SONUCU: 26-24

4. SET SONUCU: 25-21

5. SET SONUCU: 15-12

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