ÇİN 2-3 TÜRKİYE (MAÇ SONUCU) Filenin Sultanları yarı finalde | PARİS 2024 OLİMPİYATLARI

Filenin Sultanları, Paris Olimpiyatları'nı adeta salladı... Sultanlarımız, South Paris Arena'da oynanan karşılaşmada güçlü rakibi Çin'i 3-2'lik skorla geçerek adını yarı finale yazdırdı.
YARI FİNAL İTALYA - SIRBİSTAN GALİBİYLE
Millilerimiz, ilk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2, ikinci müsabakasında da Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etmişti. Yarı final rakibimiz ise İtalya-Sırbistan maçının galibi olacak. Oyunlarda ilk madalyasını kazanmayı hedefleyen ay-yıldızlılar, yarı final maçını 8 Ağustos Perşembe günü oynayacak.
ÇİN 2-3 TÜRKİYE
1. SET SONUCU: 23-25
2. SET SONUCU: 25-21
3. SET SONUCU: 26-24
4. SET SONUCU: 25-21
5. SET SONUCU: 15-12
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