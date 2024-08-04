METE GAZOZ ELENDİ Mİ SON DAKİKA | Mete Gazoz Paris Olimpiyatları 2024 son durum ne?

1998 yılında doğan Mete Gazoz, genç yaşta yeteneklerini göstererek uluslararası arenada başarılar elde etti. 2016 yılında Rio de Janeiro'daki Olimpiyat Oyunları'na katıldı ve burada dikkat çeken performansı ile okçuluk dünyasında tanındı. 2024 Paris Olimpiyatları'nda takip edilen Mete Gazoz elendi mi? Mete Gazoz Paris Olimpiyatları 2024 son durum ne? Güncel bilgileri sizler için derledik.

METE GAZOZ ELENDİ Mİ?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Mete Gazoz, erkekler bireysel son 16 turunda Fransız Thomas Chirault'u 6-5 yenerek çeyrek finale yükselmişti. Ancak Gazoz, çeyrek finalde Güney Koreli rakibine elendi ve olimpiyatlara veda etti.