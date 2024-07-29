DİĞER
Judoda veda
Paris'te oyunların ikinci gününde tatamiye çıkan milli judocu Muhammed Demirel, Finlandiyalı rakibine yenilerek ilk turda organizasyondan elendi. Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen judo müsabakalarında Muhammed Demirel, erkekler 66 kilo son 32 turunda Finlandiyalı Luukas Saha ile karşılaştı. Milli sporcu, rakibine altın skorla yenilerek oyunlara veda etti.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.