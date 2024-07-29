Haberler Paris 2024 Judoda veda

Judoda veda

Paris'te oyunların ikinci gününde tatamiye çıkan milli judocu Muhammed Demirel, Finlandiyalı rakibine yenilerek ilk turda organizasyondan elendi. Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen judo müsabakalarında Muhammed Demirel, erkekler 66 kilo son 32 turunda Finlandiyalı Luukas Saha ile karşılaştı. Milli sporcu, rakibine altın skorla yenilerek oyunlara veda etti.

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
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Judoda veda
Paris'te oyunların ikinci gününde tatamiye çıkan milli judocu Muhammed Demirel, Finlandiyalı rakibine yenilerek ilk turda organizasyondan elendi. Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen judo müsabakalarında Muhammed Demirel, erkekler 66 kilo son 32 turunda Finlandiyalı Luukas Saha ile karşılaştı. Milli sporcu, rakibine altın skorla yenilerek oyunlara veda etti.
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