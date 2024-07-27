Haberler Paris 2024 Milli judocu Salih Yıldız yarı finale yükseldi! | PARİS 2024

Milli judocu Salih Yıldız yarı finale yükseldi! | PARİS 2024

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde mücadele eden milli judocu Salih Yıldız, yarı finale yükseldi ve madalya almayı garantiledi. | Son dakika spor haberleri

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2024 Cumartesi 14:24
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Milli judocu Salih Yıldız yarı finale yükseldi! | PARİS 2024

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde mücadele eden milli judocu Salih Yıldız, yarı finale yükseldi ve madalya almayı garantiledi.

Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen judo müsabakalarında Salih Yıldız, erkekler 60 kilo son 16 turunda Jamaikalı Ashley McKenzie'yi waza-ari puanıyla yendikten sonra çeyrek finalde Gürcistanlı Giorgi Sardalashvili ile karşılaştı.

Salih Yıldız, dünya 2 numarası Giorgi Sardalashvili'yi de waza-ari puanıyla mağlup ederek yarı finale çıktı.

Milli sporcu, yarı finalde Fransız Luka Mkheidze ile karşı karşıya gelecek.

JAPON SPORCU KISA SÜRE BİLİNCİNİ KAYBETTİ

Salih Yıldız'ın Giorgi Sardalashvili ile oynadığı müsabakadan önce İspanyol Francisco Garrigos ile karşılaşan Japon Ryuju Nagayama, rakibinin müdahalesi sonrasında kısa süreli bilinç kaybı yaşadı.

Rakibinin müsabakanın son bölümünde uzun süre sıkı şekilde kavradığı Japon sporcunun nefessiz kaldığı görüldü. Francisco Garrigos'un daha sonra bıraktığı Ryuju Nagayama, tatamide kısa süre sırt üstü hareketsiz kaldı.

Bu sırada hakemler İspanyol sporcuyu galip ilan ederken, kendisine gelen Nagayama sonuca itiraz etti. Japon sporcu, uzun süre kaldığı tatamiden antrenörleri ve görevlilerin uyarısıyla indi.

Kerem Aktürkoğlu bombası patlıyor! Teklif ortaya çıktı
F.Bahçe'ye Portekizli ön libero!
DİĞER
Payitaht Abdülhamid'in usta ismi Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti!
Başkan Erdoğan'dan Rize'de CHP'ye SGK borcu tepkisi: Vals gösterlilerine para var borç ödemeye yok! | Afet konutları teslim edildi
F.Bahçe'de flaş Saint-Maximin gelişmesi! Lugano maçında...
Gündemi sarsacak transfer iddiası! 'G.Saray'dan ayrılabilir'
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe transferi resmen açıkladı! F.Bahçe transferi resmen açıkladı! 15:18
Flaş transfer iddiası! Semih'e Arabistan kancası Flaş transfer iddiası! Semih'e Arabistan kancası 15:12
Şenol Can'dan Süper Lig sözleri! Şenol Can'dan Süper Lig sözleri! 14:02
Kerem Aktürkoğlu bombası patlıyor! Teklif ortaya çıktı Kerem Aktürkoğlu bombası patlıyor! Teklif ortaya çıktı 13:51
İmzayı attı iddialı konuştu: Beni sahada görsünler! İmzayı attı iddialı konuştu: Beni sahada görsünler! 13:40
Denizlispor Başkanı'ndan borç açıklaması! Denizlispor Başkanı'ndan borç açıklaması! 13:19
Daha Eski
Tuğba Şenoğlu İvegin'in yeni takımı belli oldu Tuğba Şenoğlu İvegin'in yeni takımı belli oldu 12:49
F.Bahçe'de flaş Saint-Maximin gelişmesi! Lugano maçında... F.Bahçe'de flaş Saint-Maximin gelişmesi! Lugano maçında... 12:36
Beşiktaş'a 20'lik stoper! Brezilya basını duyurdu Beşiktaş'a 20'lik stoper! Brezilya basını duyurdu 12:08
Galatasaray - Parma maçı detayları! Galatasaray - Parma maçı detayları! 11:52
Kaan Ayhan'dan Avrupa hedefi! Kaan Ayhan'dan Avrupa hedefi! 11:35
Gündemi sarsacak transfer iddiası! 'G.Saray'dan ayrılabilir' Gündemi sarsacak transfer iddiası! 'G.Saray'dan ayrılabilir' 11:10