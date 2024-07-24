Haberler Paris 2024 Paris 2024 Olimpiyatları'nda skandal olay! VAR uyarısı 1 saat sonra geldi

Paris 2024 Olimpiyatları'nda skandal olay! VAR uyarısı 1 saat sonra geldi

Paris 2024 Olimpiuat Oyunları B Grubu'nda oynanan Arjantin - Fas maçında skandal bir olay yaşandı. Karşılaşma 2-2 sona ererken maçın İsveçli hakemi Glenn Nyberg, bitiş düdüğünden 1 saat sonra Arjantin'in son dakikada attığı golde ofsayt olduğu gerekçesiyle iki takımı maçın son dakikalarını yeniden oynamak üzere sahaya çağırdı. Son dakikaları yeniden oynana maç 2-1 Fas üstünlüğüyle sonuçlandı.

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2024 Çarşamba 20:54
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Paris 2024 Olimpiyatları'nda skandal olay! VAR uyarısı 1 saat sonra geldi

Resmi açılışı 26 Temmuz Cuma günü yapılacak 2024 Paris Olimpiyatları'nın ilk müsabakaları yapılmaya başlandı.

Olimpiyatların ilk düdüğü futbolda C Grubu'nda Özbekistan-İspanya, B Grubu'nda ise Arjantin-Fas maçlarında çaldı.

Paris'te bulunan Parc des Princes'de oynanan maçta İspanya, Özbekistan'ı 2-1 yendi.

Arjantin ile Fas arasında Saint-Etienne'deki Geoffroy Guichard Stadı'nda oynanan mücadelede ise çok konuşulacak bir olay yaşandı.

Arjantin, 90+16. dakikada bulduğu golle Fas karşısında 2-2'lik beraberliği yakaladı. Arjantin'in golünden sonra Faslı taraftarlar sahaya girdi ve patlayıcı maddeler attı. Mücadeledenin kalan kısmında başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

VAR UYARISI 1 SAAT SONRA GELDİ

Arjantin'in Fas karşısında bulduğu gol, maçın tamamlanmasının ardından 1 saat sonra VAR incelemesi yapılarak ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bunun üzerine takımlar yeniden sahaya dönerek boş tribünler önünde maçın kalan kısmını yeniden oynadı. Son dakikaları yeniden oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve Fas, sahadan 2-1 beraberlikle ayrıldı.

Tete G.Saray'a veda ediyor! İşte yeni takımı
Stefan Savic Trabzon'a geldi!
DİĞER
Genç aşıkları aratmadılar! Nurgül Yeşilçay ile sevgilisi Necati Kocabay'ın plajda romantik anları...
TBMM Genel Kurulu'nda DEM'li provokasyon! AK Parti milli iradeye hakarete geçit vermedi... Ali Bozan'ın karın ağrısı belli
Kartal'dan Fransız stopere kanca!
F.Bahçe'ye çağ atlatacak transfer! Mou istedi yönetim alıyor
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göztepe hazırlık maçında mağlup Göztepe hazırlık maçında mağlup 20:36
"Konferans Ligi’nde gruplara kalmak istiyoruz" "Konferans Ligi’nde gruplara kalmak istiyoruz" 20:35
Stefan Savic Trabzon'a geldi! Stefan Savic Trabzon'a geldi! 20:05
G.Saray - Lecce | CANLI G.Saray - Lecce | CANLI 19:59
Beşiktaş'tan golsüz prova! Beşiktaş'tan golsüz prova! 19:48
TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural oldu! TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural oldu! 19:39
Daha Eski
Sarıalioğlu'ndan Hacıosmanoğlu'na hayırlı olsun ziyareti! Sarıalioğlu'ndan Hacıosmanoğlu'na hayırlı olsun ziyareti! 19:33
Tete G.Saray'a veda ediyor! İşte yeni takımı Tete G.Saray'a veda ediyor! İşte yeni takımı 19:12
Kartal'dan Fransız stopere kanca! Kartal'dan Fransız stopere kanca! 19:11
Avcı'dan Savic ve Meunier sözleri! Avcı'dan Savic ve Meunier sözleri! 18:36
F.Bahçe'den dengeleri değiştirecek transfer! F.Bahçe'den dengeleri değiştirecek transfer! 18:03
Trabzonspor Slovakya'ya geldi! Trabzonspor Slovakya'ya geldi! 17:59