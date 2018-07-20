Osmanlısporlu Serdar Gürler ve Anıl Karaer trafik kazası geçirdi
Osmanlıspor'lu milli futbolcu Serdar Gürler Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde trafik kazası geçirdi. Aracıyla bariyerlere çarpan Gürler, kazadan yara almadan kurtuldu.
Osmanlıspor'lu milli futbolcu Serdar Gürler Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde trafik kazası geçirdi. Aracıyla bariyerlere çarpan Gürler, kazadan yara almadan kurtuldu.
Alınan bilgiye göre, Gürler idaresindeki 34 TM 070 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Düzce kesimi Kaynaşlı Sarıçökek mevkisinde bariyerlere çarptı.
- 19.7.2018 19:16
- Güncelleme: 20.7.2018 01:59
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