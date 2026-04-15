Portland Trail Blazers play-off'a kaldı!

Portland Trail Blazers play-off'a kaldı!

NBA'de heyecan devam ediyor. Play-in maçında Portland Trail Blazers, deplasmanda Phoenix Suns'ı 114-110 yenerek play-off'a kaldı. İşte detaylar...

Portland Trail Blazers play-off'a kaldı!

(NBA) play-in maçında Portland Trail Blazers, deplasmanda Phoenix Suns'ı 114-110 yenerek play-off'a kaldı.

Bu galibiyetle Batı Konferansı'nda 7. sırayı alarak play-off'lara yükselen Blazers'ta Deni Avdija 41 sayı, 12 asist ve 7 ribauntla oynadı.

Karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan ve 8. sıra için mücadele verecek Suns'ta ise Jalen Green 35 sayı attı.

Doğu Konferansı'nı 9. sırada bitiren Charlotte Hornets ise konuk ettiği 10. sıradaki Miami Heat'i uzatmada 127-126 yenerek play-in'de 8'incilik için mücadelesini sürdürdü.

Baştan sona çekişmeli geçen karşılaşmada uzatmanın son 5 saniyesine 126-125 geride giren Hornets'ta LaMelo Ball, 2 sayılık basketle takımını 127-126 öne geçirdi. Ev sahibi ekipte Miles Bridges son saniyede yaptığı blokla Miami Heat'in skor bulmasına izin vermedi ve takımının galibiyetine önemli katkı sağladı.

Hornets'ta LaMelo Ball 30, Miles Bridges de 28 sayı atarken, Heat ise Davion Mitchell 28, Andrew Wiggins 27 sayı kaydetti.

