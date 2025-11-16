CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler NBA Alperen kasırgası

Alperen kasırgası

NBA’deki gururumuz Alperen Şengün, Houston Rockets’ın Portland Trail Blazers’ı 140- 116 mağlup ettiği maça damga vurdu. Milli basketbolcu 1 asistle triple double kaçırdı

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2025 Pazar 06:50
Alperen kasırgası

Houston Rockets, Emirates NBA Cup kapsamında Toyota Center'da Portland Trail Blazers'ı 140-116 mağlup etti. Milli yıldız Alperen Şengün, triple-double'a ramak kala 25 sayı, 10 ribaund, 9 asist, 3 top çalma ve 3 blok ile maça damga vurdu. Bu etkileyici performansla Şengün, NBA'in güncel MVP sıralamasında 1 basamak yükselerek 9. sıraya yerleşti. Sezon başından beri istikrarlı oyunuyla dikkat çeken 22 yaşındaki pivot, ligin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 3 sayılık atışlarını EuroBasket 2025'te geliştirdiğini belirtti. Yaz boyunca sıkı çalıştığını söyleyen 23 yaşındaki oyuncu, "Bütün yaz çalıştık ve bunu milli takımda test etmek en önemli şeydi. Ergin Ataman bana özgüven verdi" dedi. Ataman'ın kaçırdığında motive ettiğini, denemediğinde ise "Daha fazla denemelisin" diyerek cesaretlendirdiğini ekledi. Şengün, "Tek önemli şey özgüven ve istikrarlı atış" dedi.

